Росіяни обстріляли автомобіль з мирними людьми в Запорізькій області





Про це



"За даними слідства, 9 травня 2022 поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль із двома цивільними. Внаслідок прямого влучення снаряду в транспортний засіб він був підірваний. Пасажир авто помер на місці, водій – отримав поранення", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 травня 2022 поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль із двома цивільними. Внаслідок влучання снаряду авто підірвалося.Про це повідомили в Офісі генерального прокурора."За даними слідства, 9 травня 2022 поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль із двома цивільними. Внаслідок прямого влучення снаряду в транспортний засіб він був підірваний. Пасажир авто помер на місці, водій – отримав поранення", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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