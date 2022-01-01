Росіяни обстріляли автомобіль з мирними людьми в Запорізькій області
Сьогодні, 13:48
9 травня 2022 поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль із двома цивільними. Внаслідок влучання снаряду авто підірвалося.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
"За даними слідства, 9 травня 2022 поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль із двома цивільними. Внаслідок прямого влучення снаряду в транспортний засіб він був підірваний. Пасажир авто помер на місці, водій – отримав поранення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
"За даними слідства, 9 травня 2022 поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль із двома цивільними. Внаслідок прямого влучення снаряду в транспортний засіб він був підірваний. Пасажир авто помер на місці, водій – отримав поранення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
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