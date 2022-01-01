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Росіяни обстріляли автомобіль з мирними людьми в Запорізькій області

Росіяни обстріляли автомобіль з мирними людьми в Запорізькій області
9 травня 2022 поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль із двома цивільними. Внаслідок влучання снаряду авто підірвалося.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, 9 травня 2022 поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль із двома цивільними. Внаслідок прямого влучення снаряду в транспортний засіб він був підірваний. Пасажир авто помер на місці, водій – отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.



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Теги: Росія, Україна, війна
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