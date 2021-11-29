Депутати хочуть заборонити на території Волині Московський патріархат





Про це інформують у пресслужбі



Проєкт рішення ініціюють депутати Ігор Лех та Микола Буліга.



У тексті звернення депутати висловлюють переконання, що в умовах розв’язаної Росією війни проти України, Українська православна церква московського Патріархату (УПЦ МП), як частина російської православної церкви (РПЦ), є останнім форпостом з підтримки держави – агресора. Крім того, росія цинічно використовує УПЦ ПМ і її вірян та священнослужителів (які часто самі цього до кінця не усвідомлюють) як майданчик для пропагування ідей і наративів «руского міра».



«Перед вторгненням в Україну путін заявив, що УПЦ МП в Україні «утискають» і цим аргументував необхідність «навести лад в Україні». А позиція РПЦ та персонально патріарха Кіріла у війні росії проти України є максимально людиноненависницькою. Від рук російських терористів, благословенних кірілом, гинуть наші сини і чоловіки, мирні люди, серед яких діти і жінки.



Визнаючи це, дві волинські єпархії звернулися до патріарха РПЦ Кіріла з вимогою надати автономію УПЦ МП. Майже дві сотні священників УПЦ МП на Волині поставили свої підписи під зверненням з вимогою засудити дії кіріла силою міжнародного церковного трибуналу. Однак, керівництво УПЦ МП й досі продовжує зберігати підпорядкування центру в москві, що прямо загрожує національній безпеці України», - йдеться у документі.



Відтак, ініціатори відповідного проєкту рішення пропонують звернутись до Верховної Ради України з вимогою прийняти Закон, що заборонить діяльність УПЦ МП в Україні.



До начальника ОВА Юрія Погуляйка депутати планують звернутися із вимогою негайно розглянути питання щодо скасування в установленому законодавством порядку Статутів та державної реєстрації релігійних громад УПЦ МП на території Волинської області.



Правлячих архієреїв Володимир-Волинської та Волинської єпархій Володимира і Нафанаїла, священнослужителів та вірян УПЦ МП на Волині обранці громади мають намір закликати відкинути непорозуміння та сумніви, негайно вийти з лав УПЦ МП, розірвати будь-які зв’язки із РПЦ, сісти за круглий стіл перемовин з представниками Православної церкви України і спільно шукати мирні шляхи до такого рішення, яке б раз і назавжди закрило дорогу російській церкві в Україну, а вірянам нашої країни дало змогу збудувати єдину православну незалежну українську церкву.



Проєкт цього рішення буде винесено на розгляд найближчої сесії обласної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В апараті Волинської обласної ради зареєстрували проєкт рішення про звернення щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні, скасування в установленому законодавством порядку Статутів та державної реєстрації релігійних громад УПЦ МП на території Волинської області, виходу з лав УПЦ МП та побудови єдиної православної незалежної української церкви.Про це інформують у пресслужбі Волиньради Проєкт рішення ініціюють депутатитаУ тексті звернення депутати висловлюють переконання, що в умовах розв’язаної Росією війни проти України, Українська православна церква московського Патріархату (УПЦ МП), як частина російської православної церкви (РПЦ), є останнім форпостом з підтримки держави – агресора. Крім того, росія цинічно використовує УПЦ ПМ і її вірян та священнослужителів (які часто самі цього до кінця не усвідомлюють) як майданчик для пропагування ідей і наративів «руского міра».«Перед вторгненням в Україну путін заявив, що УПЦ МП в Україні «утискають» і цим аргументував необхідність «навести лад в Україні». А позиція РПЦ та персонально патріарха Кіріла у війні росії проти України є максимально людиноненависницькою. Від рук російських терористів, благословенних кірілом, гинуть наші сини і чоловіки, мирні люди, серед яких діти і жінки.Визнаючи це, дві волинські єпархії звернулися до патріарха РПЦ Кіріла з вимогою надати автономію УПЦ МП. Майже дві сотні священників УПЦ МП на Волині поставили свої підписи під зверненням з вимогою засудити дії кіріла силою міжнародного церковного трибуналу. Однак, керівництво УПЦ МП й досі продовжує зберігати підпорядкування центру в москві, що прямо загрожує національній безпеці України», - йдеться у документі.Відтак, ініціатори відповідного проєкту рішення пропонують звернутись до Верховної Ради України з вимогою прийняти Закон, що заборонить діяльність УПЦ МП в Україні.До начальника ОВАдепутати планують звернутися із вимогою негайно розглянути питання щодо скасування в установленому законодавством порядку Статутів та державної реєстрації релігійних громад УПЦ МП на території Волинської області.Правлячих архієреїв Володимир-Волинської та Волинської єпархій Володимира і Нафанаїла, священнослужителів та вірян УПЦ МП на Волині обранці громади мають намір закликати відкинути непорозуміння та сумніви, негайно вийти з лав УПЦ МП, розірвати будь-які зв’язки із РПЦ, сісти за круглий стіл перемовин з представниками Православної церкви України і спільно шукати мирні шляхи до такого рішення, яке б раз і назавжди закрило дорогу російській церкві в Україну, а вірянам нашої країни дало змогу збудувати єдину православну незалежну українську церкву.Проєкт цього рішення буде винесено на розгляд найближчої сесії обласної ради.

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