Депутати хочуть заборонити на території Волині Московський патріархат

Депутати хочуть заборонити на території Волині Московський патріархат
В апараті Волинської обласної ради зареєстрували проєкт рішення про звернення щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні, скасування в установленому законодавством порядку Статутів та державної реєстрації релігійних громад УПЦ МП на території Волинської області, виходу з лав УПЦ МП та побудови єдиної православної незалежної української церкви.

Про це інформують у пресслужбі Волиньради.

Проєкт рішення ініціюють депутати Ігор Лех та Микола Буліга.

У тексті звернення депутати висловлюють переконання, що в умовах розв’язаної Росією війни проти України, Українська православна церква московського Патріархату (УПЦ МП), як частина російської православної церкви (РПЦ), є останнім форпостом з підтримки держави – агресора. Крім того, росія цинічно використовує УПЦ ПМ і її вірян та священнослужителів (які часто самі цього до кінця не усвідомлюють) як майданчик для пропагування ідей і наративів «руского міра».

«Перед вторгненням в Україну путін заявив, що УПЦ МП в Україні «утискають» і цим аргументував необхідність «навести лад в Україні». А позиція РПЦ та персонально патріарха Кіріла у війні росії проти України є максимально людиноненависницькою. Від рук російських терористів, благословенних кірілом, гинуть наші сини і чоловіки, мирні люди, серед яких діти і жінки.

Визнаючи це, дві волинські єпархії звернулися до патріарха РПЦ Кіріла з вимогою надати автономію УПЦ МП. Майже дві сотні священників УПЦ МП на Волині поставили свої підписи під зверненням з вимогою засудити дії кіріла силою міжнародного церковного трибуналу. Однак, керівництво УПЦ МП й досі продовжує зберігати підпорядкування центру в москві, що прямо загрожує національній безпеці України», - йдеться у документі.

Відтак, ініціатори відповідного проєкту рішення пропонують звернутись до Верховної Ради України з вимогою прийняти Закон, що заборонить діяльність УПЦ МП в Україні.

До начальника ОВА Юрія Погуляйка депутати планують звернутися із вимогою негайно розглянути питання щодо скасування в установленому законодавством порядку Статутів та державної реєстрації релігійних громад УПЦ МП на території Волинської області.

Правлячих архієреїв Володимир-Волинської та Волинської єпархій Володимира і Нафанаїла, священнослужителів та вірян УПЦ МП на Волині обранці громади мають намір закликати відкинути непорозуміння та сумніви, негайно вийти з лав УПЦ МП, розірвати будь-які зв’язки із РПЦ, сісти за круглий стіл перемовин з представниками Православної церкви України і спільно шукати мирні шляхи до такого рішення, яке б раз і назавжди закрило дорогу російській церкві в Україну, а вірянам нашої країни дало змогу збудувати єдину православну незалежну українську церкву.

Проєкт цього рішення буде винесено на розгляд найближчої сесії обласної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: УПЦ МП, церква, Волинь, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А ще нехай би замінили в церквах всіх батюшок, які підтримували МП. А то так дивно спостерігати... цілували руки руським попам, молились за них, а тепер окремі з них дуже кинулись у волонтерство... Служба має бути на українській мові. Церква має бути лише ПЦУ
Відповісти
А давайте ще всіх штунд об'єднаємо до ПЦУ
Відповісти
Все правильно ,ФСБ ешних попів і їх секту в воюючій країні вже давно пора закрити і не треба слухати гундяївських фанатів,яких на Волині ще дуже багато і які тільки чекають приходу фашистського рускага мира .
Відповісти
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому священники МП масово відмовляються переходити до ПЦУ: думка ієромонаха. ВІДЕО
Сьогодні, 15:27
Іллю Киву оголосили у міжнародний розшук
Сьогодні, 15:03
Депутати хочуть заборонити на території Волині Московський патріархат
Сьогодні, 14:52
Викрадене з України зерно вже в Середземному морі, – розвідка
Сьогодні, 14:24
Росіяни обстріляли автомобіль з мирними людьми в Запорізькій області
Сьогодні, 13:48
Схожі новини
У Горохові владці сприяють церкві УПЦ (МП), – депутат Луцької райради У Горохові владці сприяють церкві УПЦ (МП), – депутат Луцької райради
29 листопад, 2021, 09:48
У селі на Волині відкрили нову церкву УПЦ (МП) У селі на Волині відкрили нову церкву УПЦ (МП)
05 жовтень, 2021, 15:58
У селі на Волині відкрили опечатаний храм і відправили богослужіння під наглядом правоохоронців У селі на Волині відкрили опечатаний храм і відправили богослужіння під наглядом правоохоронців
26 січень, 2020, 16:40
Волинські священники з УПЦ (МП) отримали нагороди від єпископа Нафанаїла Волинські священники з УПЦ (МП) отримали нагороди від єпископа Нафанаїла
10 листопад, 2019, 12:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому священники МП масово відмовляються переходити до ПЦУ: думка ієромонаха. ВІДЕО
Сьогодні, 15:27
 0
Іллю Киву оголосили у міжнародний розшук
Сьогодні, 15:03
 0
Депутати хочуть заборонити на території Волині Московський патріархат
Сьогодні, 14:52
 0
Викрадене з України зерно вже в Середземному морі, – розвідка
Сьогодні, 14:24
 0
Росіяни обстріляли автомобіль з мирними людьми в Запорізькій області
Сьогодні, 13:48
 0
Медіа
відео
1/8