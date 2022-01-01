Вихователів дитячих садків з Донецька змушують їхати в Маріуполь, – розвідка





Про це



Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю «організації роботи на місцях».



Подібним чином відбирається і персонал банківських установ.



Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.



Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою.



Відомо, що персонал, який готують до для переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню. Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівникам закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для вирушення у захоплений Маріуполь та наближені населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялта.Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю «організації роботи на місцях».Подібним чином відбирається і персонал банківських установ.Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою.Відомо, що персонал, який готують до для переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню. Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують.

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