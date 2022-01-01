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Вихователів дитячих садків з Донецька змушують їхати в Маріуполь, – розвідка

Вихователів дитячих садків з Донецька змушують їхати в Маріуполь, – розвідка
Керівникам закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для вирушення у захоплений Маріуполь та наближені населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялта.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю «організації роботи на місцях».

Подібним чином відбирається і персонал банківських установ.

Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.

Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою.

Відомо, що персонал, який готують до для переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню. Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують.

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Теги: Росія, Україна, війна
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