Вихователів дитячих садків з Донецька змушують їхати в Маріуполь, – розвідка
Сьогодні, 13:00
Керівникам закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для вирушення у захоплений Маріуполь та наближені населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялта.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю «організації роботи на місцях».
Подібним чином відбирається і персонал банківських установ.
Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.
Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою.
Відомо, що персонал, який готують до для переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню. Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують.
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Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю «організації роботи на місцях».
Подібним чином відбирається і персонал банківських установ.
Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.
Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою.
Відомо, що персонал, який готують до для переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню. Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують.
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