У селі Пальче церква перейшла до ПЦУ. ФОТО





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Голосування відбулося у неділю, 8 травня, а сьогодні представники громади у присутності народного депутата Вячеслава Рубльова, голови Луцької районної ради Олександра Омельчука та депутатів Волинської обласної ради Ігоря Леха та Юрія Ройка отримали від Мирополита Луцького та Волинського Михаїла розпорядження про те, що їх парафія приймається у клір Волинської єпархії Православної церкви України.



"Вітаємо громаду села Пальче! Це ще один крок до перемоги України над рашистами!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парафіяни Свято-Покровської церкви села Пальче Луцького району шляхом голосування вирішили покинути УПЦ МП та перейшли до Православної церкви України.Про це інформують у Луцькій райраді.Голосування відбулося у неділю, 8 травня, а сьогодні представники громади у присутності народного депутата, голови Луцької районної радита депутатів Волинської обласної радитаотримали від Мирополита Луцького та Волинськогорозпорядження про те, що їх парафія приймається у клір Волинської єпархії Православної церкви України."Вітаємо громаду села Пальче! Це ще один крок до перемоги України над рашистами!" - йдеться у повідомленні.

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