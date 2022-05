Сьогодні Україна виступить на «Євробаченні»: де дивитися

У вівторок, 10 травня, о 22:00 відбудеться перший півфінал Пісенного конкурсу «Євробачення-2022» у Турині, де 17 учасників боротимуться за право представити свою країну у фіналі конкурсу.Представник від України, гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania» виступатиме під номером 6. Суспільне Мовлення транслюватиме пісенний конкурс на кількох платформах одночасно.Глядачі зможуть подивитися пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2022 на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА, яка розпочнеться о 22:00. Коментуватиме шоу незмінний ведучий, який понад 15 років є українським голосом Євробачення.Радіо Промінь — офіційний радіотранслятор Євробачення-2022. На хвилях другого каналу Суспільного радіо відбудеться трансляція обох півфіналів — 10 та 12 травня, і фіналу конкурсу, який відбудеться 14 травня. В ефірі працюватимуть 2 пари ведучих:та. Хто й коли вестиме ефіри — визначали жеребкуванням, точнісінько за правилами самого конкурсу.Албанія: Ronela Hajati — «Sekret»Латвія: Citi Zēni — «Eat Your Salad»Литва: Monika Liu — «Sentimentai»Швейцарія: Marius Bear — «Boys Do Cry»Словенія: LPS — «Disko»Болгарія: Intelligent Music Project — «Intention»Нідерланди: S10 — «De Diepte»Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — «Trenulețul»Португалія: MARO — «Saudade Saudade»Хорватія: Mia Dimšić — «Guilty Pleasure»Данія: REDDI — «The Show»Австрія: LUM!X feat. Pia Maria — «Halo»Ісландія: Systur — «Með Hækkandi Sól»Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — «Die Together»Норвегія: Subwoolfer — «Give That Wolf A Banana»Вірменія: Rosa Linn — «Snap»У першому півфіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України — гурту «Kalush Orchestra».Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.