Сьогодні Україна виступить на «Євробаченні»: де дивитися
Сьогодні, 12:27
У вівторок, 10 травня, о 22:00 відбудеться перший півфінал Пісенного конкурсу «Євробачення-2022» у Турині, де 17 учасників боротимуться за право представити свою країну у фіналі конкурсу.
Представник від України, гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania» виступатиме під номером 6. Суспільне Мовлення транслюватиме пісенний конкурс на кількох платформах одночасно.
Глядачі зможуть подивитися пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2022 на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА, яка розпочнеться о 22:00. Коментуватиме шоу незмінний ведучий Тімур Мірошниченко, який понад 15 років є українським голосом Євробачення.
Радіо Промінь — офіційний радіотранслятор Євробачення-2022. На хвилях другого каналу Суспільного радіо відбудеться трансляція обох півфіналів — 10 та 12 травня, і фіналу конкурсу, який відбудеться 14 травня. В ефірі працюватимуть 2 пари ведучих: Анна Заклецька і Дмитро Захарченко та Саша Франко і Євген Павлюковський. Хто й коли вестиме ефіри — визначали жеребкуванням, точнісінько за правилами самого конкурсу.
Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2022
Албанія: Ronela Hajati — «Sekret»
Латвія: Citi Zēni — «Eat Your Salad»
Литва: Monika Liu — «Sentimentai»
Швейцарія: Marius Bear — «Boys Do Cry»
Словенія: LPS — «Disko»
Україна: Kalush Orchestra — «Stefania»
Болгарія: Intelligent Music Project — «Intention»
Нідерланди: S10 — «De Diepte»
Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — «Trenulețul»
Португалія: MARO — «Saudade Saudade»
Хорватія: Mia Dimšić — «Guilty Pleasure»
Данія: REDDI — «The Show»
Австрія: LUM!X feat. Pia Maria — «Halo»
Ісландія: Systur — «Með Hækkandi Sól»
Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — «Die Together»
Норвегія: Subwoolfer — «Give That Wolf A Banana»
Вірменія: Rosa Linn — «Snap»
У першому півфіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України — гурту «Kalush Orchestra».
Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.
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Представник від України, гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania» виступатиме під номером 6. Суспільне Мовлення транслюватиме пісенний конкурс на кількох платформах одночасно.
Глядачі зможуть подивитися пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2022 на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА, яка розпочнеться о 22:00. Коментуватиме шоу незмінний ведучий Тімур Мірошниченко, який понад 15 років є українським голосом Євробачення.
Радіо Промінь — офіційний радіотранслятор Євробачення-2022. На хвилях другого каналу Суспільного радіо відбудеться трансляція обох півфіналів — 10 та 12 травня, і фіналу конкурсу, який відбудеться 14 травня. В ефірі працюватимуть 2 пари ведучих: Анна Заклецька і Дмитро Захарченко та Саша Франко і Євген Павлюковський. Хто й коли вестиме ефіри — визначали жеребкуванням, точнісінько за правилами самого конкурсу.
Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2022
Албанія: Ronela Hajati — «Sekret»
Латвія: Citi Zēni — «Eat Your Salad»
Литва: Monika Liu — «Sentimentai»
Швейцарія: Marius Bear — «Boys Do Cry»
Словенія: LPS — «Disko»
Україна: Kalush Orchestra — «Stefania»
Болгарія: Intelligent Music Project — «Intention»
Нідерланди: S10 — «De Diepte»
Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — «Trenulețul»
Португалія: MARO — «Saudade Saudade»
Хорватія: Mia Dimšić — «Guilty Pleasure»
Данія: REDDI — «The Show»
Австрія: LUM!X feat. Pia Maria — «Halo»
Ісландія: Systur — «Með Hækkandi Sól»
Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — «Die Together»
Норвегія: Subwoolfer — «Give That Wolf A Banana»
Вірменія: Rosa Linn — «Snap»
У першому півфіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України — гурту «Kalush Orchestra».
Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.
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