9 травня з України виїхало 27 тисяч людей
Сьогодні, 12:39
9 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 52 тисячі осіб та майже 15 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомляють у пресслужбі МВС.
З України минулої доби вибули близько 27 тисяч осіб. Більше 15 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
До України за минулу добу прибули 25 тисяч осіб, з них майже 23 тисячі – українці.
Оформлено майже 219 вантажівок з гуманітарною допомогою.
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Про це повідомляють у пресслужбі МВС.
З України минулої доби вибули близько 27 тисяч осіб. Більше 15 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
До України за минулу добу прибули 25 тисяч осіб, з них майже 23 тисячі – українці.
Оформлено майже 219 вантажівок з гуманітарною допомогою.
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