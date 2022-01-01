9 травня з України виїхало 27 тисяч людей





Про це повідомляють у



З України минулої доби вибули близько 27 тисяч осіб. Більше 15 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.



До України за минулу добу прибули 25 тисяч осіб, з них майже 23 тисячі – українці.



Оформлено майже 219 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 52 тисячі осіб та майже 15 тисяч транспортних засобів.Про це повідомляють у пресслужбі МВС.З України минулої доби вибули близько 27 тисяч осіб. Більше 15 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.До України за минулу добу прибули 25 тисяч осіб, з них майже 23 тисячі – українці.Оформлено майже 219 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію