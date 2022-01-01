9 травня з України виїхало 27 тисяч людей

9 травня з України виїхало 27 тисяч людей
9 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 52 тисячі осіб та майже 15 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляють у пресслужбі МВС.

З України минулої доби вибули близько 27 тисяч осіб. Більше 15 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибули 25 тисяч осіб, з них майже 23 тисячі – українці.

Оформлено майже 219 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, Польща, МВС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі Пальче церква перейшла до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 12:52
9 травня з України виїхало 27 тисяч людей
Сьогодні, 12:39
Сьогодні Україна виступить на «Євробаченні»: де дивитися
Сьогодні, 12:27
На війні із Росією загинув ще один волинянин: у громаді – триденна жалоба
Сьогодні, 12:15
«Там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…», – окупант розповідає дружині про вбитих росіян
Сьогодні, 12:07
Схожі новини
Українці повертаються додому: на волинському кордоні у чергах стоїть тисяча автівок Українці повертаються додому: на волинському кордоні у чергах стоїть тисяча автівок
23 квітень, 12:32
Потік на в'їзд в Україну з Польщі вперше з початку великої війни перевищив потік на виїзд Потік на в'їзд в Україну з Польщі вперше з початку великої війни перевищив потік на виїзд
16 квітень, 15:39
Судитимуть волинян, які допомогли дев'ятьом військовозобов'язаним втекти у Польщу Судитимуть волинян, які допомогли дев'ятьом військовозобов'язаним втекти у Польщу
08 квітень, 15:35
Волинські рятувальники розгорнули пункти життєзабезпечення біля польського кордону Волинські рятувальники розгорнули пункти життєзабезпечення біля польського кордону
27 лютий, 19:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі Пальче церква перейшла до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 12:52
 0
9 травня з України виїхало 27 тисяч людей
Сьогодні, 12:39
 0
Сьогодні Україна виступить на «Євробаченні»: де дивитися
Сьогодні, 12:27
 0
На війні із Росією загинув ще один волинянин: у громаді – триденна жалоба
Сьогодні, 12:15
 0
«Там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…», – окупант розповідає дружині про вбитих росіян
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8