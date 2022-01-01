На війні із Росією загинув ще один волинянин: у громаді – триденна жалоба
Сьогодні, 12:15
У повномасштабній війні із Росією загинув уродженець міста Берестечко 22-річний Андрій Семенович.
Про це йдеться на сайті Берестечківської міської територіальної громади.
На території громади оголосили 3-денну жалобу за загиблим захисником України Андрієм Семеновичем.
"Схиляємо голови у глибокій скорботі, щиро розділяючи горе рідних і близьких із приводу непоправної втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику!" - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Герої не вмирають!
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Про це йдеться на сайті Берестечківської міської територіальної громади.
На території громади оголосили 3-денну жалобу за загиблим захисником України Андрієм Семеновичем.
"Схиляємо голови у глибокій скорботі, щиро розділяючи горе рідних і близьких із приводу непоправної втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику!" - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Герої не вмирають!
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