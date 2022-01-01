Змінять графік деяких поїздів, що курсують через Волинь

Змінять графік деяких поїздів, що курсують через Волинь
Для покращення обслуговування пасажирів зазнає змін розклад руху приміських поїздів, що курсують територією регіональної філії «Львівська залізниця».

Про це повідомили в пресслужбі залізниці.

З 11 травня поїзд № 6353 сполученням Здолбунiв-Пас. – Ковель курсуватиме із заїздом на ст. Луцьк та вирушатиме зі ст. Здолбунiв-Пас. о 08:30, Луцьк 10:36-10:49, прибуття в Ковель о 12:48.

Також з указаної дати призначено поїзд № 6361 Здолбунiв-Пас. – Луцьк, що вирущатиме зі ст. Здолбунiв-Пас. о 20:30, Рiвне 20:49-20:51, прибуття в Луцьк о 23:00.

Замість поїзда № 6396/6395 Ковель – Луцьк, що вирушав із Ковеля о 20:40, курсуватиме поїзд № 6356 сполученням Ковель – Луцьк – Здолбунiв-Пас., що вирушатиме з Ковеля о 05:20, Луцьк 07:30-08:06, Рiвне 10:07-10:10 та прибуватиме на ст. Здолбунiв-Пас. о 10:30.

Поїзд № 6358/6357 Ковель – Здолбунiв-Пас. вирушатиме з Ковеля о 13:22 (замість 08:43), Луцьк 15:17-15:30, Рiвне 17:22-17:25, прибуття на ст. Здолбунiв-Пас. о 17:45;

Пасажирів просять врахувати зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях та нагадують номери тел. довідкових бюро на вокзалах обласних центрів та вузлових станцій регіональної філії «Львівська залізниця»

Львів: (032) 226-20-68, 226-10-06 (приміський вокзал);
Тернопіль: (0352) 47-22-46;
Івано-Франківськ: (0342) 59-22-23;
Коломия: (0343) 7-22-23;
Чернівці: (0372) 59-21-90;
Рівне: (0362) 42-23-75;
Луцьк: (063) 618-91-95.
Ковель: (03352) 6-22-68;
Ужгород: (0312) 69-29-62;
Чоп: (0312) 71-14-29.

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Теги: Волинь, поїзди, курсують, графік
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