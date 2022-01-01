Змінять графік деяких поїздів, що курсують через Волинь





Про це



З 11 травня поїзд № 6353 сполученням Здолбунiв-Пас. – Ковель курсуватиме із заїздом на ст. Луцьк та вирушатиме зі ст. Здолбунiв-Пас. о 08:30, Луцьк 10:36-10:49, прибуття в Ковель о 12:48.



Також з указаної дати призначено поїзд № 6361 Здолбунiв-Пас. – Луцьк, що вирущатиме зі ст. Здолбунiв-Пас. о 20:30, Рiвне 20:49-20:51, прибуття в Луцьк о 23:00.



Замість поїзда № 6396/6395 Ковель – Луцьк, що вирушав із Ковеля о 20:40, курсуватиме поїзд № 6356 сполученням Ковель – Луцьк – Здолбунiв-Пас., що вирушатиме з Ковеля о 05:20, Луцьк 07:30-08:06, Рiвне 10:07-10:10 та прибуватиме на ст. Здолбунiв-Пас. о 10:30.



Поїзд № 6358/6357 Ковель – Здолбунiв-Пас. вирушатиме з Ковеля о 13:22 (замість 08:43), Луцьк 15:17-15:30, Рiвне 17:22-17:25, прибуття на ст. Здолбунiв-Пас. о 17:45;



Пасажирів просять врахувати зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях та нагадують номери тел. довідкових бюро на вокзалах обласних центрів та вузлових станцій регіональної філії «Львівська залізниця»



Львів: (032) 226-20-68, 226-10-06 (приміський вокзал);

Тернопіль: (0352) 47-22-46;

Івано-Франківськ: (0342) 59-22-23;

Коломия: (0343) 7-22-23;

Чернівці: (0372) 59-21-90;

Рівне: (0362) 42-23-75;

Луцьк: (063) 618-91-95.

Ковель: (03352) 6-22-68;

Ужгород: (0312) 69-29-62;

Чоп: (0312) 71-14-29.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для покращення обслуговування пасажирів зазнає змін розклад руху приміських поїздів, що курсують територією регіональної філії «Львівська залізниця».Про це повідомили в пресслужбі залізниці.З 11 травня поїзд № 6353 сполученням Здолбунiв-Пас. – Ковель курсуватиме із заїздом на ст. Луцьк та вирушатиме зі ст. Здолбунiв-Пас. о 08:30, Луцьк 10:36-10:49, прибуття в Ковель о 12:48.Також з указаної дати призначено поїзд № 6361 Здолбунiв-Пас. – Луцьк, що вирущатиме зі ст. Здолбунiв-Пас. о 20:30, Рiвне 20:49-20:51, прибуття в Луцьк о 23:00.Замість поїзда № 6396/6395 Ковель – Луцьк, що вирушав із Ковеля о 20:40, курсуватиме поїзд № 6356 сполученням Ковель – Луцьк – Здолбунiв-Пас., що вирушатиме з Ковеля о 05:20, Луцьк 07:30-08:06, Рiвне 10:07-10:10 та прибуватиме на ст. Здолбунiв-Пас. о 10:30.Поїзд № 6358/6357 Ковель – Здолбунiв-Пас. вирушатиме з Ковеля о 13:22 (замість 08:43), Луцьк 15:17-15:30, Рiвне 17:22-17:25, прибуття на ст. Здолбунiв-Пас. о 17:45;Пасажирів просять врахувати зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях та нагадують номери тел. довідкових бюро на вокзалах обласних центрів та вузлових станцій регіональної філії «Львівська залізниця»Львів: (032) 226-20-68, 226-10-06 (приміський вокзал);Тернопіль: (0352) 47-22-46;Івано-Франківськ: (0342) 59-22-23;Коломия: (0343) 7-22-23;Чернівці: (0372) 59-21-90;Рівне: (0362) 42-23-75;Луцьк: (063) 618-91-95.Ковель: (03352) 6-22-68;Ужгород: (0312) 69-29-62;Чоп: (0312) 71-14-29.

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