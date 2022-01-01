Змінять графік деяких поїздів, що курсують через Волинь
Сьогодні, 12:00
Для покращення обслуговування пасажирів зазнає змін розклад руху приміських поїздів, що курсують територією регіональної філії «Львівська залізниця».
Про це повідомили в пресслужбі залізниці.
З 11 травня поїзд № 6353 сполученням Здолбунiв-Пас. – Ковель курсуватиме із заїздом на ст. Луцьк та вирушатиме зі ст. Здолбунiв-Пас. о 08:30, Луцьк 10:36-10:49, прибуття в Ковель о 12:48.
Також з указаної дати призначено поїзд № 6361 Здолбунiв-Пас. – Луцьк, що вирущатиме зі ст. Здолбунiв-Пас. о 20:30, Рiвне 20:49-20:51, прибуття в Луцьк о 23:00.
Замість поїзда № 6396/6395 Ковель – Луцьк, що вирушав із Ковеля о 20:40, курсуватиме поїзд № 6356 сполученням Ковель – Луцьк – Здолбунiв-Пас., що вирушатиме з Ковеля о 05:20, Луцьк 07:30-08:06, Рiвне 10:07-10:10 та прибуватиме на ст. Здолбунiв-Пас. о 10:30.
Поїзд № 6358/6357 Ковель – Здолбунiв-Пас. вирушатиме з Ковеля о 13:22 (замість 08:43), Луцьк 15:17-15:30, Рiвне 17:22-17:25, прибуття на ст. Здолбунiв-Пас. о 17:45;
Пасажирів просять врахувати зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях та нагадують номери тел. довідкових бюро на вокзалах обласних центрів та вузлових станцій регіональної філії «Львівська залізниця»
Львів: (032) 226-20-68, 226-10-06 (приміський вокзал);
Тернопіль: (0352) 47-22-46;
Івано-Франківськ: (0342) 59-22-23;
Коломия: (0343) 7-22-23;
Чернівці: (0372) 59-21-90;
Рівне: (0362) 42-23-75;
Луцьк: (063) 618-91-95.
Ковель: (03352) 6-22-68;
Ужгород: (0312) 69-29-62;
Чоп: (0312) 71-14-29.
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Про це повідомили в пресслужбі залізниці.
З 11 травня поїзд № 6353 сполученням Здолбунiв-Пас. – Ковель курсуватиме із заїздом на ст. Луцьк та вирушатиме зі ст. Здолбунiв-Пас. о 08:30, Луцьк 10:36-10:49, прибуття в Ковель о 12:48.
Також з указаної дати призначено поїзд № 6361 Здолбунiв-Пас. – Луцьк, що вирущатиме зі ст. Здолбунiв-Пас. о 20:30, Рiвне 20:49-20:51, прибуття в Луцьк о 23:00.
Замість поїзда № 6396/6395 Ковель – Луцьк, що вирушав із Ковеля о 20:40, курсуватиме поїзд № 6356 сполученням Ковель – Луцьк – Здолбунiв-Пас., що вирушатиме з Ковеля о 05:20, Луцьк 07:30-08:06, Рiвне 10:07-10:10 та прибуватиме на ст. Здолбунiв-Пас. о 10:30.
Поїзд № 6358/6357 Ковель – Здолбунiв-Пас. вирушатиме з Ковеля о 13:22 (замість 08:43), Луцьк 15:17-15:30, Рiвне 17:22-17:25, прибуття на ст. Здолбунiв-Пас. о 17:45;
Пасажирів просять врахувати зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях та нагадують номери тел. довідкових бюро на вокзалах обласних центрів та вузлових станцій регіональної філії «Львівська залізниця»
Львів: (032) 226-20-68, 226-10-06 (приміський вокзал);
Тернопіль: (0352) 47-22-46;
Івано-Франківськ: (0342) 59-22-23;
Коломия: (0343) 7-22-23;
Чернівці: (0372) 59-21-90;
Рівне: (0362) 42-23-75;
Луцьк: (063) 618-91-95.
Ковель: (03352) 6-22-68;
Ужгород: (0312) 69-29-62;
Чоп: (0312) 71-14-29.
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