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Росія минулої доби здійснила на «Азовсталь» 34 літаковильоти

Росія минулої доби здійснила на «Азовсталь» 34 літаковильоти
Росія не полишає спроб знищити захисників українського Маріуполя.

Про це повідомили у спеціальному полку "Азов".

"За минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників. Також не припиняє працювати ворожа корабельна та ствольна артилерія, РСЗВ, УР-77, танки та інше.Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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