Під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО

Під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО
У селі Бережанка Луцького району зранку 10 травня сталася пожежа у житловому будинку.

Про це повідомляє ГУДСНС у Волинській області.

10 травня о 04:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання дерев'яного житлового будинку в селі Бережанка Луцького району. На місце події прибули рятувальники 9 державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів та працівники місцевих пожежних команд смт Сенкевичівка і с. Чаруків.

Вогнеборці о 05:48 пожежу ліквідували.

Ймовірна причина пожежі встановлюється.

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Теги: пожежа, Луцький район, житловий будинок
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