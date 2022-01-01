Під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО





Про це



10 травня о 04:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання дерев'яного житлового будинку в селі Бережанка Луцького району. На місце події прибули рятувальники 9 державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів та працівники місцевих пожежних команд смт Сенкевичівка і с. Чаруків.



Вогнеборці о 05:48 пожежу ліквідували.



Ймовірна причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Бережанка Луцького району зранку 10 травня сталася пожежа у житловому будинку.Про це повідомляє ГУДСНС у Волинській області.10 травня о 04:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання дерев'яного житлового будинку в селі Бережанка Луцького району. На місце події прибули рятувальники 9 державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів та працівники місцевих пожежних команд смт Сенкевичівка і с. Чаруків.Вогнеборці о 05:48 пожежу ліквідували.Ймовірна причина пожежі встановлюється.

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