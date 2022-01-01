У бою за незалежність України загинув військовий з Волині Сергій Іванов
Сьогодні, 10:46
Під час виконання бойового завдання в боях з російським окупантом загинув іще один житель Володимир-Волинської громади Сергій Іванов.
Про це повідомив голова громади Ігор Пальонка.
"Прощання із полеглим старшим солдатом відбудеться завтра, 11 травня. Закликаємо містян гідно вшанувати пам'ять Героя-захисника, сформувавши живий ланцюг, починаючи з повороту на вулицю Павлова та вздовж Ковельської до собору Різдва Христового. Чин похорону розпочнеться о 13:00", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив голова громади Ігор Пальонка.
"Прощання із полеглим старшим солдатом відбудеться завтра, 11 травня. Закликаємо містян гідно вшанувати пам'ять Героя-захисника, сформувавши живий ланцюг, починаючи з повороту на вулицю Павлова та вздовж Ковельської до собору Різдва Христового. Чин похорону розпочнеться о 13:00", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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