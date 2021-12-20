На Волині відновлюють роботу радари для фіксації перевищення швидкості
Сьогодні, 10:11
На Волині відновлюють роботу радари для фіксації перевищення швидкості TruCAM.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У зв'язку зі зростанням кількості автопригод, на дороги повертаються вимірювання швидкісного режиму.
Нагадуємо, що патрульні фіксують швидкість приладом TruCAM на таких ділянках (про кожну з них на дорогах попереджає дорожній знак):
М-07 Київ — Ковель — Ягодин (470-506 км);
М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече (80-137 км);
Н-17 Львів — Радехів — Луцьк (71-87 км);
Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне (0-130 км);
м.Луцьк на вулицях Львівській, Ковельській, Рівненській, Набережній, Конякіна та проспекті Відродження.
"Закликаємо водіїв бути відповідальними та керувати з безпечною швидкістю! Про відновлення роботи камер автофіксації повідомимо додатково", - наголошують у патрульній поліції Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У зв'язку зі зростанням кількості автопригод, на дороги повертаються вимірювання швидкісного режиму.
Нагадуємо, що патрульні фіксують швидкість приладом TruCAM на таких ділянках (про кожну з них на дорогах попереджає дорожній знак):
М-07 Київ — Ковель — Ягодин (470-506 км);
М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече (80-137 км);
Н-17 Львів — Радехів — Луцьк (71-87 км);
Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне (0-130 км);
м.Луцьк на вулицях Львівській, Ковельській, Рівненській, Набережній, Конякіна та проспекті Відродження.
"Закликаємо водіїв бути відповідальними та керувати з безпечною швидкістю! Про відновлення роботи камер автофіксації повідомимо додатково", - наголошують у патрульній поліції Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Харківщині з-під завалів будинку, який окупанти знищили ще в березні, знайшли 44 загиблих, – голова ОВА
Сьогодні, 10:32
На Волині відновлюють роботу радари для фіксації перевищення швидкості
Сьогодні, 10:11
Українські війська за добу ліквідували 350 окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 09:52
Медіа