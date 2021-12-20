На Волині відновлюють роботу радари для фіксації перевищення швидкості TruCAM.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.У зв'язку зі зростанням кількості автопригод, на дороги повертаються вимірювання швидкісного режиму.Нагадуємо, що патрульні фіксують швидкість приладом TruCAM на таких ділянках (про кожну з них на дорогах попереджає дорожній знак):М-07 Київ — Ковель — Ягодин (470-506 км);М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече (80-137 км);Н-17 Львів — Радехів — Луцьк (71-87 км);Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне (0-130 км);м.Луцьк на вулицях Львівській, Ковельській, Рівненській, Набережній, Конякіна та проспекті Відродження."Закликаємо водіїв бути відповідальними та керувати з безпечною швидкістю! Про відновлення роботи камер автофіксації повідомимо додатково", - наголошують у патрульній поліції Волині.