На Волині відновлюють роботу радари для фіксації перевищення швидкості

На Волині відновлюють роботу радари для фіксації перевищення швидкості
На Волині відновлюють роботу радари для фіксації перевищення швидкості TruCAM.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

У зв'язку зі зростанням кількості автопригод, на дороги повертаються вимірювання швидкісного режиму.

Нагадуємо, що патрульні фіксують швидкість приладом TruCAM на таких ділянках (про кожну з них на дорогах попереджає дорожній знак):

М-07 Київ — Ковель — Ягодин (470-506 км);

М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече (80-137 км);

Н-17 Львів — Радехів — Луцьк (71-87 км);

Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне (0-130 км);

м.Луцьк на вулицях Львівській, Ковельській, Рівненській, Набережній, Конякіна та проспекті Відродження.

"Закликаємо водіїв бути відповідальними та керувати з безпечною швидкістю! Про відновлення роботи камер автофіксації повідомимо додатково", - наголошують у патрульній поліції Волині.

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Теги: Волинь, патрульна поліція, TruCAM
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