На Харківщині з-під завалів будинку, який окупанти знищили ще в березні, знайшли 44 загиблих, – голова ОВА





Про це Олег Синєгубов.



"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово окупованому Ізюмі на Харківщині з-під завалів п’ятиповерхового будинку знайшли тіла 44 загиблих мирних жителі.Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення!" - йдеться в повідомленні.

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