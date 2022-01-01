На Харківщині з-під завалів будинку, який окупанти знищили ще в березні, знайшли 44 загиблих, – голова ОВА
Сьогодні, 10:32
У тимчасово окупованому Ізюмі на Харківщині з-під завалів п’ятиповерхового будинку знайшли тіла 44 загиблих мирних жителі.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення!" - йдеться в повідомленні.
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Сьогодні, 10:32
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