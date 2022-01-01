На Волині четверо чоловіків із підробленими документами хотіли виїхати закордон

На Волині четверо чоловіків із підробленими документами хотіли виїхати закордон
На Волині правоохоронці завадили незаконному перетину кордону громадянам призовного віку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Учора, 9 травня, під час проходження митного контролю на міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Устилуг» та «Ягодин» четверо громадян надали прикордонникам підроблені документи, які могли слугувати підставою для безперешкодного виїзду закордон. Виїхати закордон їм не вдалося.

На місці працювали слідчо-оперативні групи Володимир-Волинського відділу поліції та відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції. Документи із ознаками підробки вилучили. Чоловіки – жителі різних областей України, віком від 24 до 47 років.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, кордон, чоловіки, призовний вік
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