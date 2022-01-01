Українські війська за добу ліквідували 350 окупантів, – Генштаб





Про це повідомляють у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 орієнтовно склали:



особового складу близько 26 000 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 170 (+25) од,

бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,

артилерійських систем – 519 (+6) од,

РСЗВ – 185 (+0) од,

засобів ППО – 87 (+0) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 158 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),

крилатих ракет – 94 (+0),

кораблів/катерів – 12 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 980 (+10) од,

спеціальної техніки – 41 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія в Україні втратила уже 26 тисяч своїх військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 орієнтовно склали:особового складу близько 26 000 (+350) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 170 (+25) од,бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,артилерійських систем – 519 (+6) од,РСЗВ – 185 (+0) од,засобів ППО – 87 (+0) од,літаків – 199 (+0) од,гелікоптерів – 158 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),крилатих ракет – 94 (+0),кораблів/катерів – 12 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 1 980 (+10) од,спеціальної техніки – 41 (+0).Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.

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