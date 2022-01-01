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Українські війська за добу ліквідували 350 окупантів, – Генштаб

Українські війська за добу ліквідували 350 окупантів, – Генштаб
Росія в Україні втратила уже 26 тисяч своїх військових.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 орієнтовно склали:

особового складу близько 26 000 (+350) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 170 (+25) од,
бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,
артилерійських систем – 519 (+6) од,
РСЗВ – 185 (+0) од,
засобів ППО – 87 (+0) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 158 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),
крилатих ракет – 94 (+0),
кораблів/катерів – 12 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 1 980 (+10) од,
спеціальної техніки – 41 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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