У Луцьку затримали жінку, яка торгувала наркотиками: вилучили «товару» на 70 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 11:09
У Луцьку поліцейські затримали жінку з наркотиками та вилучили у неї заборонених речовин на 70 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Наразі порушниця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Окрім цього, у поліції є підстави вважати, що вона причетна до торгівлі наркотичними та психотропними речовинами на території області.
Учора, 9 травня, близько шостої ранку, за порушення правил дорожнього руху у Луцьку співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль Audі A4. Під час поверхневої перевірки у пасажирки транспортного засобу правоохоронці виявили речовини рослинного походження. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління та співробітники управління боротьби з наркозлочинністю.
Поліцейські вилучили у 28-річної мешканки Нововолинська близько 30 г психотропної речовини Альфа «PVP», 5 г амфетаміну, 20 канабісу та 10 г мефедрону. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 70 тисяч гривень.
У поліції є підстави вважати, що громадянка займалася збутом наркотиків на території області та забезпечувала функціонування телеграм-каналу з торгівлі забороненими речовинами.
Наркозловмисниця щомісячно реалізовувала близько 100 доз заборонених речовин та отримувала дохід – приблизно 60 000 грн.
Зараз правоохоронці збирають необхідну доказову базу для доведення цього.
Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі кримінальне провадження слідчі розпочали за ч. 2 ст. 309 КК України. Вирішується питання про обрання порушниці запобіжного заходу. Триває розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Наразі порушниця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Окрім цього, у поліції є підстави вважати, що вона причетна до торгівлі наркотичними та психотропними речовинами на території області.
Учора, 9 травня, близько шостої ранку, за порушення правил дорожнього руху у Луцьку співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль Audі A4. Під час поверхневої перевірки у пасажирки транспортного засобу правоохоронці виявили речовини рослинного походження. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління та співробітники управління боротьби з наркозлочинністю.
Поліцейські вилучили у 28-річної мешканки Нововолинська близько 30 г психотропної речовини Альфа «PVP», 5 г амфетаміну, 20 канабісу та 10 г мефедрону. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 70 тисяч гривень.
У поліції є підстави вважати, що громадянка займалася збутом наркотиків на території області та забезпечувала функціонування телеграм-каналу з торгівлі забороненими речовинами.
Наркозловмисниця щомісячно реалізовувала близько 100 доз заборонених речовин та отримувала дохід – приблизно 60 000 грн.
Зараз правоохоронці збирають необхідну доказову базу для доведення цього.
Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі кримінальне провадження слідчі розпочали за ч. 2 ст. 309 КК України. Вирішується питання про обрання порушниці запобіжного заходу. Триває розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку затримали жінку, яка торгувала наркотиками: вилучили «товару» на 70 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 11:09
Під Луцьком горів житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 10:59
На Харківщині з-під завалів будинку, який окупанти знищили ще в березні, знайшли 44 загиблих, – голова ОВА
Сьогодні, 10:32
Медіа