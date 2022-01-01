У Луцьку затримали жінку, яка торгувала наркотиками: вилучили «товару» на 70 тисяч. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Наразі порушниця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Окрім цього, у поліції є підстави вважати, що вона причетна до торгівлі наркотичними та психотропними речовинами на території області.



Учора, 9 травня, близько шостої ранку, за порушення правил дорожнього руху у Луцьку



Поліцейські вилучили у 28-річної мешканки Нововолинська близько 30 г психотропної речовини Альфа «PVP», 5 г амфетаміну, 20 канабісу та 10 г мефедрону. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 70 тисяч гривень.



У поліції є підстави вважати, що громадянка займалася збутом наркотиків на території області та забезпечувала функціонування телеграм-каналу з торгівлі забороненими речовинами.



Наркозловмисниця щомісячно реалізовувала близько 100 доз заборонених речовин та отримувала дохід – приблизно 60 000 грн.



Зараз правоохоронці збирають необхідну доказову базу для доведення цього.



Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі кримінальне провадження слідчі розпочали за ч. 2 ст. 309 КК України. Вирішується питання про обрання порушниці запобіжного заходу. Триває розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку поліцейські затримали жінку з наркотиками та вилучили у неї заборонених речовин на 70 тисяч гривень.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Наразі порушниця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Окрім цього, у поліції є підстави вважати, що вона причетна до торгівлі наркотичними та психотропними речовинами на території області.Учора, 9 травня, близько шостої ранку, за порушення правил дорожнього руху у Луцьку співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль Audі A4. Під час поверхневої перевірки у пасажирки транспортного засобу правоохоронці виявили речовини рослинного походження. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління та співробітники управління боротьби з наркозлочинністю.Поліцейські вилучили у 28-річної мешканки Нововолинська близько 30 г психотропної речовини Альфа «PVP», 5 г амфетаміну, 20 канабісу та 10 г мефедрону. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 70 тисяч гривень.У поліції є підстави вважати, що громадянка займалася збутом наркотиків на території області та забезпечувала функціонування телеграм-каналу з торгівлі забороненими речовинами.Наркозловмисниця щомісячно реалізовувала близько 100 доз заборонених речовин та отримувала дохід – приблизно 60 000 грн.Зараз правоохоронці збирають необхідну доказову базу для доведення цього.Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі кримінальне провадження слідчі розпочали за ч. 2 ст. 309 КК України. Вирішується питання про обрання порушниці запобіжного заходу. Триває розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію