У Луцьку затримали жінку, яка торгувала наркотиками: вилучили «товару» на 70 тисяч. ФОТО

У Луцьку затримали жінку, яка торгувала наркотиками: вилучили «товару» на 70 тисяч. ФОТО
У Луцьку поліцейські затримали жінку з наркотиками та вилучили у неї заборонених речовин на 70 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Наразі порушниця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Окрім цього, у поліції є підстави вважати, що вона причетна до торгівлі наркотичними та психотропними речовинами на території області.

Учора, 9 травня, близько шостої ранку, за порушення правил дорожнього руху у Луцьку співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль Audі A4. Під час поверхневої перевірки у пасажирки транспортного засобу правоохоронці виявили речовини рослинного походження. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління та співробітники управління боротьби з наркозлочинністю.
У Луцьку затримали жінку, яка торгувала наркотиками: вилучили «товару» на 70 тисяч. ФОТО

Поліцейські вилучили у 28-річної мешканки Нововолинська близько 30 г психотропної речовини Альфа «PVP», 5 г амфетаміну, 20 канабісу та 10 г мефедрону. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 70 тисяч гривень.

У поліції є підстави вважати, що громадянка займалася збутом наркотиків на території області та забезпечувала функціонування телеграм-каналу з торгівлі забороненими речовинами.

Наркозловмисниця щомісячно реалізовувала близько 100 доз заборонених речовин та отримувала дохід – приблизно 60 000 грн.

Зараз правоохоронці збирають необхідну доказову базу для доведення цього.

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі кримінальне провадження слідчі розпочали за ч. 2 ст. 309 КК України. Вирішується питання про обрання порушниці запобіжного заходу. Триває розслідування.
У Луцьку затримали жінку, яка торгувала наркотиками: вилучили «товару» на 70 тисяч. ФОТО
У Луцьку затримали жінку, яка торгувала наркотиками: вилучили «товару» на 70 тисяч. ФОТО

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Теги: Луцьк, жінка, наркотики
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