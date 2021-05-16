WOG збільшив ліміт на заправку до 20 літрів
Сьогодні, 11:50
У мережі автозаправок WOG збільшили ліміт обмеження продажу пального на добу до 20 літрів для клієнтів, які мають карку лояльності PRIDE.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці мережі АЗК WOG.
З 9 травня на заправках мережі збільшується обмеження до 20 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично.
«Цей крок дозволить забезпечити ефективну роботу служб критичної інфраструктури, а клієнтам АЗК WOG дозволить заправитись достатньою кількістю пального, щоб дістатися до пункту призначення або до наступного АЗК для дозаправки», – йдеться у повідомленні.
Зареєструватися в системі лояльності можна за посиланням, встановивши застосунок PRIDE від WOG.
«Віримо в перемогу України, в наших захисників та працюємо над тим, щоб забезпечити максимально комфортний сервіс на наших АЗК», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці мережі АЗК WOG.
З 9 травня на заправках мережі збільшується обмеження до 20 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично.
«Цей крок дозволить забезпечити ефективну роботу служб критичної інфраструктури, а клієнтам АЗК WOG дозволить заправитись достатньою кількістю пального, щоб дістатися до пункту призначення або до наступного АЗК для дозаправки», – йдеться у повідомленні.
Зареєструватися в системі лояльності можна за посиланням, встановивши застосунок PRIDE від WOG.
«Віримо в перемогу України, в наших захисників та працюємо над тим, щоб забезпечити максимально комфортний сервіс на наших АЗК», – йдеться у повідомленні.
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