WOG збільшив ліміт на заправку до 20 літрів

WOG збільшив ліміт на заправку до 20 літрів
У мережі автозаправок WOG збільшили ліміт обмеження продажу пального на добу до 20 літрів для клієнтів, які мають карку лояльності PRIDE.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці мережі АЗК WOG.

З 9 травня на заправках мережі збільшується обмеження до 20 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично.

«Цей крок дозволить забезпечити ефективну роботу служб критичної інфраструктури, а клієнтам АЗК WOG дозволить заправитись достатньою кількістю пального, щоб дістатися до пункту призначення або до наступного АЗК для дозаправки», – йдеться у повідомленні.

Зареєструватися в системі лояльності можна за посиланням, встановивши застосунок PRIDE від WOG.

«Віримо в перемогу України, в наших захисників та працюємо над тим, щоб забезпечити максимально комфортний сервіс на наших АЗК», – йдеться у повідомленні.

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Теги: WOG, ліміт, пальне, АЗС
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