«Там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…», – окупант розповідає дружині про вбитих росіян





Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити



«Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…» – розповідає ворожий загарбник своїй дружині з «ДНР».



За його словами, це звалище організувати прямо під Донецьком. Його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки.



А дізнався він про це – бо там його знайома відшукала тіло брата.

Тож батькам, дружинам і рідним окупантів слід замислитись: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками або гнили на полігоні просто неба, зазначають в СБУ.



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