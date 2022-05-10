Обстріли «Азовсталі»: знову є важкі поранені





Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", у коментарі



"Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація, і у нас навіть немає з ними зв’язку. Ми навіть не знаємо куди їх всіх евакуювати", - йдеться в повідомленні.



Згодом Паламар повідомив, що зв’язок відновлено, поранених багато, і їм потрібна евакуація. Не можна затягувати цей процес, бо пораненим потрібний нормальний догляд, потрібні медикаменти. Потрібне нормальне харчування та свіже повітря.



Нагадаємо, що за минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку боронять захисники Маріуполя, було

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У результаті російських обстрілів заводу "Азовсталь" у Маріуполі є поранені, але наразі захисники втратили зв'язок з польовим госпіталем.Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", у коментарі "Українській правді" "Обстріли, авіація, цілу ніч. Є поранені. Над госпіталем працює авіація, і у нас навіть немає з ними зв’язку. Ми навіть не знаємо куди їх всіх евакуювати", - йдеться в повідомленні.Згодом Паламар повідомив, що зв’язок відновлено, поранених багато, і їм потрібна евакуація. Не можна затягувати цей процес, бо пораненим потрібний нормальний догляд, потрібні медикаменти. Потрібне нормальне харчування та свіже повітря.Нагадаємо, що за минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти , в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.

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