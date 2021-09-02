На Волині аграрії знайшли на полях арсенал застарілих снарядів

На Волині аграрії знайшли на полях арсенал застарілих снарядів
На Волині під час обробки засіяних полів поблизу сіл Війниця і Бубнів Володимир-Волинського району та села Волиця Ковельського району аграрії виявили старі боєприпаси.

Про це розповіла Суспільному начальниця відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій області Ірина Варварук.

Поля, де фермери знайшли снаряди, обстежили.

Фахівці ДСНС перевірили металошукачами біля села Волиця 1 600 квадратних метрів території, де викопали 27 застарілих снарядів калібром 107 міліметрів. Ще два снаряди дістали з-під землі у Володимир-Волинському районі.

Усі старі боєприпаси – 29 штук – сапери перевезли у безпечне місце та знешкодили.

"Навіть якщо є на полі один снаряд, зазвичай знаходять цілий арсенал. Стільки будуть проходити на полях трактори і комбайни, стільки будуть люди знаходити снаряди", – каже Ірина Варварук. З її слів, з початку року сапери вже знешкодили понад 400 боєприпасів часів Другої світової війни, вибухонебезпечних предметів часів Першої світової війни в області цьогоріч не знаходили.
На Волині аграрії знайшли на полях арсенал застарілих снарядів

Загалом щороку на території Волинської області, додала начальниця відділу ДСНС, піротехнічні підрозділи вилучають та знешкоджують орієнтовно 1 500 вибухонебезпечних предметів часів обидвох світових війн.

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Теги: Волинь, снаряди, поля
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