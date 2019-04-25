На Волині відновлюють дорожні вказівники у селах та містах





Про це в коментарі Юрій Ришкевич.



Всього повернули на місце понад 60 вказівників, по чотири в кожен населений пункт.



Зі слів Юрія Ришкевича, встановили знаки, які прибрали ще на початку повномасштабного вторгнення, на вимогу патрульних. Вказівники відновили на найбільш аварійно небезпечних ділянках:



- на автодорозі Київ–Ковель–Ягодин, зокрема у Ковелі;

- на дорозі М-19 з'явилися знаки у селах Переспа, Копачівка та в селищі Голоби;

- у напрямку Львова, на автодорозі М-17 поставили вказівники у Журавичах та Скобелці;

- найбільше знаків відновили у 10 населених пунктах вздовж дороги Устилуг–Луцьк–Рівне.



Заступник начальника Служби автомобільних доріг області зазначив, що більшість знятих вказівників нині зберігаються на складах: "деякі знаки є в сільських радах, навіть у деяких жителів були і вони нас самі попереджали, що зняли і взяли на зберігання".



Щодо вказівників у решті населених пунктах області, то, зі слів Юрія Ришкевича, розпорядження на їх відновлення дорожники поки що не отримували. Додає: скарг від волинян через відсутність знаків дорожники поки не отримували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині дорожники повторно встановили дорожні вказівники із назвами населених пунктів у 16 селах та містах області.Про це в коментарі Суспільному розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг областіВсього повернули на місце понад 60 вказівників, по чотири в кожен населений пункт.Зі слів Юрія Ришкевича, встановили знаки, які прибрали ще на початку повномасштабного вторгнення, на вимогу патрульних. Вказівники відновили на найбільш аварійно небезпечних ділянках:- на автодорозі Київ–Ковель–Ягодин, зокрема у Ковелі;- на дорозі М-19 з'явилися знаки у селах Переспа, Копачівка та в селищі Голоби;- у напрямку Львова, на автодорозі М-17 поставили вказівники у Журавичах та Скобелці;- найбільше знаків відновили у 10 населених пунктах вздовж дороги Устилуг–Луцьк–Рівне.Заступник начальника Служби автомобільних доріг області зазначив, що більшість знятих вказівників нині зберігаються на складах: "деякі знаки є в сільських радах, навіть у деяких жителів були і вони нас самі попереджали, що зняли і взяли на зберігання".Щодо вказівників у решті населених пунктах області, то, зі слів Юрія Ришкевича, розпорядження на їх відновлення дорожники поки що не отримували. Додає: скарг від волинян через відсутність знаків дорожники поки не отримували.

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