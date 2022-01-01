Радник очільника Маріуполя розповів, що росіяни роблять із тими, хто не пройшов «фільтрацію»

Петро Андрющенко розповів про фільтраційні табори поблизу міста, де перебувають люди, які не пройшли фільтрацію.



Андрющенко



"Колонія в Оленівці для тих, хто не проходить діючу службу у лавах ЗСУ, НГУ та інших правоохоронних органах. Тут тримають рідних військових, колишніх працівників правоохоронних органів, активістів, журналістів і людей, яки просто викликали підозру (включаючи просто наявність патріотичних татуювань). Мінімальний строк ув’язнення 36 діб. До речі, саме 36 діб відведено окупантами на процедуру фільтрації, тому це «офіційно» не ув’язнення, а фільтрація", - розповів Андрющенко.



"При плановому ліміті колонії в 850 осіб зі слів свідків, на сьогодні там утримується не менш 3 тис. людей. Переважно з Маріуполя та Маріупольського району. Приміщення наповнені людьми так, що немає змоги лягти. Вимушені стояти та сидіти на кортках. На день на видають баклажку води на десятки людей. Їжа не кожен день. Туалет раз на добу. Прогулок на відкритому повітрі не передбачено. Все це супроводжується багаточасовими допитами, тортурами, погрозами страти та примушенню до співпраці", - написав Андрющенко.



Він додав, що є масові випадки зникнення людей після допитів: "Свідки припускають, що "пліткують" про переведення до іншої, більш жорсткої тюрми (можливо в Донецьку "Ізоляцію")".



"Можна стверджувати, що це фактично справжній концентраційний табір 21 сторіччя, створений росією в центрі Європи", - наголосив радник очільника Маріуполя.



Андрющенко закликав медіа надати розголосу цій проблемі.



"Свідків, хто зголосився поговорити ми вже передали деяким виданням, але вони відмовляються більше аніж на одну розмову. Ми готові сприяти всеціло або врятувати наших людей", - наголосив радник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник міського голови Маріуполярозповів про фільтраційні табори поблизу міста, де перебувають люди, які не пройшли фільтрацію.Андрющенко повідомив , що "неблагонадійних" доставляють у приміщення колишньої виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області (з 2014 року територія окупована) або в тюрму "Ізоляція", що в Донецьку."Колонія в Оленівці для тих, хто не проходить діючу службу у лавах ЗСУ, НГУ та інших правоохоронних органах. Тут тримають рідних військових, колишніх працівників правоохоронних органів, активістів, журналістів і людей, яки просто викликали підозру (включаючи просто наявність патріотичних татуювань). Мінімальний строк ув’язнення 36 діб. До речі, саме 36 діб відведено окупантами на процедуру фільтрації, тому це «офіційно» не ув’язнення, а фільтрація", - розповів Андрющенко."При плановому ліміті колонії в 850 осіб зі слів свідків, на сьогодні там утримується не менш 3 тис. людей. Переважно з Маріуполя та Маріупольського району. Приміщення наповнені людьми так, що немає змоги лягти. Вимушені стояти та сидіти на кортках. На день на видають баклажку води на десятки людей. Їжа не кожен день. Туалет раз на добу. Прогулок на відкритому повітрі не передбачено. Все це супроводжується багаточасовими допитами, тортурами, погрозами страти та примушенню до співпраці", - написав Андрющенко.Він додав, що є масові випадки зникнення людей після допитів: "Свідки припускають, що "пліткують" про переведення до іншої, більш жорсткої тюрми (можливо в Донецьку "Ізоляцію")"."Можна стверджувати, що це фактично справжній концентраційний табір 21 сторіччя, створений росією в центрі Європи", - наголосив радник очільника Маріуполя.Андрющенко закликав медіа надати розголосу цій проблемі."Свідків, хто зголосився поговорити ми вже передали деяким виданням, але вони відмовляються більше аніж на одну розмову. Ми готові сприяти всеціло або врятувати наших людей", - наголосив радник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію