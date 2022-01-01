 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Радник очільника Маріуполя розповів, що росіяни роблять із тими, хто не пройшов «фільтрацію»

Радник очільника Маріуполя розповів, що росіяни роблять із тими, хто не пройшов «фільтрацію»
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про фільтраційні табори поблизу міста, де перебувають люди, які не пройшли фільтрацію.

Андрющенко повідомив, що "неблагонадійних" доставляють у приміщення колишньої виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області (з 2014 року територія окупована) або в тюрму "Ізоляція", що в Донецьку.

"Колонія в Оленівці для тих, хто не проходить діючу службу у лавах ЗСУ, НГУ та інших правоохоронних органах. Тут тримають рідних військових, колишніх працівників правоохоронних органів, активістів, журналістів і людей, яки просто викликали підозру (включаючи просто наявність патріотичних татуювань). Мінімальний строк ув’язнення 36 діб. До речі, саме 36 діб відведено окупантами на процедуру фільтрації, тому це «офіційно» не ув’язнення, а фільтрація", - розповів Андрющенко.

"При плановому ліміті колонії в 850 осіб зі слів свідків, на сьогодні там утримується не менш 3 тис. людей. Переважно з Маріуполя та Маріупольського району. Приміщення наповнені людьми так, що немає змоги лягти. Вимушені стояти та сидіти на кортках. На день на видають баклажку води на десятки людей. Їжа не кожен день. Туалет раз на добу. Прогулок на відкритому повітрі не передбачено. Все це супроводжується багаточасовими допитами, тортурами, погрозами страти та примушенню до співпраці", - написав Андрющенко.

Він додав, що є масові випадки зникнення людей після допитів: "Свідки припускають, що "пліткують" про переведення до іншої, більш жорсткої тюрми (можливо в Донецьку "Ізоляцію")".

"Можна стверджувати, що це фактично справжній концентраційний табір 21 сторіччя, створений росією в центрі Європи", - наголосив радник очільника Маріуполя.

Андрющенко закликав медіа надати розголосу цій проблемі.

"Свідків, хто зголосився поговорити ми вже передали деяким виданням, але вони відмовляються більше аніж на одну розмову. Ми готові сприяти всеціло або врятувати наших людей", - наголосив радник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У бою за незалежність України загинув ще один волинський Герой
Сьогодні, 22:46
«Андрій зробив нам каблучки з фольги»: захисниця з Маріуполя на «Азовсталі» стала нареченою, дружиною та… вдовою
Сьогодні, 22:24
Росіяни завдали ракетного удару по Полтавщині з літака
Сьогодні, 21:50
Україна запропонувала Росії варіант обміну важкопоранених бійців з «Азовсталі», – Верещук
Сьогодні, 21:19
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Про луцькі сакури, сапсерфінг та байдарки: добрі новини від ВолиньPost за 11 травня
Сьогодні, 23:30
Радник очільника Маріуполя розповів, що росіяни роблять із тими, хто не пройшов «фільтрацію»
Сьогодні, 23:05
У бою за незалежність України загинув ще один волинський Герой
Сьогодні, 22:46
«Андрій зробив нам каблучки з фольги»: захисниця з Маріуполя на «Азовсталі» стала нареченою, дружиною та… вдовою
Сьогодні, 22:24
Росіяни завдали ракетного удару по Полтавщині з літака
Сьогодні, 21:50
Схожі новини
У бою за незалежність України загинув ще один волинський Герой У бою за незалежність України загинув ще один волинський Герой
Сьогодні, 22:46
«Андрій зробив нам каблучки з фольги»: захисниця з Маріуполя на «Азовсталі» стала нареченою, дружиною та… вдовою «Андрій зробив нам каблучки з фольги»: захисниця з Маріуполя на «Азовсталі» стала нареченою, дружиною та… вдовою
Сьогодні, 22:24
Росіяни завдали ракетного удару по Полтавщині з літака Росіяни завдали ракетного удару по Полтавщині з літака
Сьогодні, 21:50
Україна запропонувала Росії варіант обміну важкопоранених бійців з «Азовсталі», – Верещук Україна запропонувала Росії варіант обміну важкопоранених бійців з «Азовсталі», – Верещук
Сьогодні, 21:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Про луцькі сакури, сапсерфінг та байдарки: добрі новини від ВолиньPost за 11 травня
Сьогодні, 23:30
 0
Радник очільника Маріуполя розповів, що росіяни роблять із тими, хто не пройшов «фільтрацію»
Сьогодні, 23:05
 0
У бою за незалежність України загинув ще один волинський Герой
Сьогодні, 22:46
 0
«Андрій зробив нам каблучки з фольги»: захисниця з Маріуполя на «Азовсталі» стала нареченою, дружиною та… вдовою
Сьогодні, 22:24
 0
Росіяни завдали ракетного удару по Полтавщині з літака
Сьогодні, 21:50
 0
Медіа
відео
1/8