Росіяни обстріляли житлові квартали селища на Запоріжжі: одна людина загинула





Про це повідомила



Значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Комишуваської тергромади. За попередньою інформацією ОВА, одна людина загинула, ще 3 дістали поранення.



«Сьогодні, 11 травня, селище Комишуваха Запорізької області було піддано нещадному бомбардуванню. Півтора десятки ракет розірвалося в жилих кварталах міста. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені. Чудом вдалося уникнути більшої кількості жертв», — повідомив очільник ОВА Олександр Старух.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська 11 травня обстріляли з артилерії селище Комишуваха Запорізької області. За попередніми даними, загинула одна людина, ще троє отримали поранення.Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.Значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Комишуваської тергромади. За попередньою інформацією ОВА, одна людина загинула, ще 3 дістали поранення.«Сьогодні, 11 травня, селище Комишуваха Запорізької області було піддано нещадному бомбардуванню. Півтора десятки ракет розірвалося в жилих кварталах міста. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені. Чудом вдалося уникнути більшої кількості жертв», — повідомив очільник ОВА

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