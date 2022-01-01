Росія атакувала ракетами Харківщину: окупанти знищили склад сільгосппродукції
Сьогодні, 01:07
На Харківщині внаслідок обстрілу окупантами знищено склад сільгосппродукції.
Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.
"В результаті ракетних обстрілів був ущент знищений склад сільгосппродукції на території громади, одна людина загинула цивільна"- зазначив він.
Сергій Зеленський повідомив, що наразі "наземної небезпеки для Лозівщини немає, але є ракетна небезпека".
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Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.
"В результаті ракетних обстрілів був ущент знищений склад сільгосппродукції на території громади, одна людина загинула цивільна"- зазначив він.
Сергій Зеленський повідомив, що наразі "наземної небезпеки для Лозівщини немає, але є ракетна небезпека".
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