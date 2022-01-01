Росія атакувала ракетами Харківщину: окупанти знищили склад сільгосппродукції





Про це Сергій Зеленський.



"В результаті ракетних обстрілів був ущент знищений склад сільгосппродукції на території громади, одна людина загинула цивільна"- зазначив він.



Сергій Зеленський повідомив, що наразі "наземної небезпеки для Лозівщини немає, але є ракетна небезпека".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині внаслідок обстрілу окупантами знищено склад сільгосппродукції.Про це повідомив міський голова Лозової"В результаті ракетних обстрілів був ущент знищений склад сільгосппродукції на території громади, одна людина загинула цивільна"- зазначив він.Сергій Зеленський повідомив, що наразі "наземної небезпеки для Лозівщини немає, але є ракетна небезпека".

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