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Росія атакувала ракетами Харківщину: окупанти знищили склад сільгосппродукції

Росія атакувала ракетами Харківщину: окупанти знищили склад сільгосппродукції
На Харківщині внаслідок обстрілу окупантами знищено склад сільгосппродукції.

Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

"В результаті ракетних обстрілів був ущент знищений склад сільгосппродукції на території громади, одна людина загинула цивільна"- зазначив він.

Сергій Зеленський повідомив, що наразі "наземної небезпеки для Лозівщини немає, але є ракетна небезпека".

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Теги: Росія, Україна, війна
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