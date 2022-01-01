Внаслідок артилерійського обстрілу на Луганщині загинув герой з Волині

Мосійчук Іван Іванович.



Про це



Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"Сумна звістка про загибель нашого воїна, земляка із села Старосілля миттєво облетіла всю Колківську громаду. 8 травня 2022 року внаслідок бойового зіткнення та масованого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Новозванівка загинув старший стрілець, старший солдат Мосійчук Іван Іванович", - йдеться в повідомленні.



Зазначають, що воїн вже понад два роки проходив службу за контрактом, оберігав рубежі нашої Батьківщини.



"Нещадний ворог забирає кращих синів України. Прекрасна людина, син, брат надійний друг і вірний син України. Вся громада сумує з приводу непоправної втрати", - додають у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 травня на Луганщині у бою з окупантами загинув мешканець Колківської громадиПро це повідомили у Колківській селищній об'єднаній територіальній громаді.Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації."Сумна звістка про загибель нашого воїна, земляка із села Старосілля миттєво облетіла всю Колківську громаду. 8 травня 2022 року внаслідок бойового зіткнення та масованого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Новозванівка загинув старший стрілець, старший солдат Мосійчук Іван Іванович", - йдеться в повідомленні.Зазначають, що воїн вже понад два роки проходив службу за контрактом, оберігав рубежі нашої Батьківщини."Нещадний ворог забирає кращих синів України. Прекрасна людина, син, брат надійний друг і вірний син України. Вся громада сумує з приводу непоправної втрати", - додають у громаді.

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