Внаслідок артилерійського обстрілу на Луганщині загинув герой з Волині
Сьогодні, 21:06
8 травня на Луганщині у бою з окупантами загинув мешканець Колківської громади Мосійчук Іван Іванович.
Про це повідомили у Колківській селищній об'єднаній територіальній громаді.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Сумна звістка про загибель нашого воїна, земляка із села Старосілля миттєво облетіла всю Колківську громаду. 8 травня 2022 року внаслідок бойового зіткнення та масованого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Новозванівка загинув старший стрілець, старший солдат Мосійчук Іван Іванович", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що воїн вже понад два роки проходив службу за контрактом, оберігав рубежі нашої Батьківщини.
"Нещадний ворог забирає кращих синів України. Прекрасна людина, син, брат надійний друг і вірний син України. Вся громада сумує з приводу непоправної втрати", - додають у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомили у Колківській селищній об'єднаній територіальній громаді.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Сумна звістка про загибель нашого воїна, земляка із села Старосілля миттєво облетіла всю Колківську громаду. 8 травня 2022 року внаслідок бойового зіткнення та масованого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Новозванівка загинув старший стрілець, старший солдат Мосійчук Іван Іванович", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що воїн вже понад два роки проходив службу за контрактом, оберігав рубежі нашої Батьківщини.
"Нещадний ворог забирає кращих синів України. Прекрасна людина, син, брат надійний друг і вірний син України. Вся громада сумує з приводу непоправної втрати", - додають у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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