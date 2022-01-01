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СБУ ідентифікувала ще 4 російських військових, які чинили звірства у Бучі. ФОТО

СБУ ідентифікувала ще 4 російських військових, які чинили звірства у Бучі. ФОТО
Служба безпеки України встановила особи ще чотирьох військовослужбовців збройних сил РФ, які жорстко поводились з мирним населенням у Бучі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

На початку березня 2022 року окупанти вдерлися до її оселі та намагалися погрозами отримати інформацію про місця розташування українських військ.

Зрозумівши, що члени родини мають чітку проукраїнську позицію, російські солдати заблокували їх у будинку. Погрожуючи зброєю, окупанти тривалий час психологічно тиснули на людей та катували, вимагали, щоб ті видали адреси проживання патріотів і військових у Бучі.

Згодом росіяни вивели господаря у двір, роздягнули, повалили на землю та почали бити ногами. А коли тортури не дали бажаного результату, чоловіка планували розстріляти. На щастя, йому вдалося втекти.
СБУ ідентифікувала ще 4 російських військових, які чинили звірства у Бучі. ФОТО

Тоді рашисти «взялися» катувати дружину: погрожували скалічити її та вбити, аби вона виказала місцезнаходження свого чоловіка. Попри фізичні знущання та моральний тиск жінка витримала наругу, зрештою окупанти залишити її дім.
СБУ ідентифікувала ще 4 російських військових, які чинили звірства у Бучі. ФОТО

Наразі усім фігурантам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
СБУ ідентифікувала ще 4 російських військових, які чинили звірства у Бучі. ФОТО

Документування злочину здійснювали слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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