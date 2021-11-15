Луцьк бере на баланс майно дитячої залізниці. Чи запрацює вона і коли





Про це розповів Борис Смаль.



Йдеться про відновлення процедури передачі на баланс міської ради комплексу дитячої залізниці. Питання, каже посадовець, технічне.



"Міськрада затвердила повний перелік усіх компонентів, які будуть передані на баланс міської громади. Там список із 40 найменувань, починаючи від стільців і закінчуючи паротягом. Сподіваюсь, що нічого нам не заважатиме вийти на фінішну пряму", – розповідає Борис Смаль.



Окрім цього, міська рада взяла на себе зобов’язання на заборону відчуження цього майна. Тобто його нікому не можна буде продати та використовувати цей майновий комплекс не за призначенням.



На балансі дитячої залізниці — теплотяг, два пасажирських вагони, дві станції "Росинка" і "Водограй", стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно, – розповів Владислав Корецький. Хлопець відвідував гурток юних залізничників, зараз, опікується подальшою долею залізниці.



"За два роки поки дитяча залізниця уже стоїть законсервована, вона втратила свою силу і потрібно буде багато чого змінювати, оновлювати. Але, все що залишається незмінне – це історія дитячої залізниці", – говорить чоловік.



Олені Любарській – 10 років, до Луцька вона приїхала з Одеси. Дівчинка відвідала з дідусем Луцьку дитячу залізницю. Каже, що пам'ятає, як в дитинстві їздила на цьому потязі. "Мене тут приваблював вигляд, краса, яка тут була", – говорить дівчинка.



Зі слів керівника профільного департаменту міськради Бориса Смаля, залізницю почнуть експлуатувати, коли будуть гроші та безпека в державі.



Після того, як майновий комплекс дитячої залізниці перейде у комунальну власність міста територію навколо колій приберуть. Раніше, зі слів Бориса Смаля, зробити це було неможливо, бо майно не належало місту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада дала згоду взяти на баланс з державної у комунальну власність майновий комплекс дитячої залізниці. Таке рішення обранці громади ухвалили під час чергової сесії міськради.Про це розповів Суспільному керівник департаменту економічної політики міськрадиЙдеться про відновлення процедури передачі на баланс міської ради комплексу дитячої залізниці. Питання, каже посадовець, технічне."Міськрада затвердила повний перелік усіх компонентів, які будуть передані на баланс міської громади. Там список із 40 найменувань, починаючи від стільців і закінчуючи паротягом. Сподіваюсь, що нічого нам не заважатиме вийти на фінішну пряму", – розповідає Борис Смаль.Окрім цього, міська рада взяла на себе зобов’язання на заборону відчуження цього майна. Тобто його нікому не можна буде продати та використовувати цей майновий комплекс не за призначенням.На балансі дитячої залізниці — теплотяг, два пасажирських вагони, дві станції "Росинка" і "Водограй", стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно, – розповів. Хлопець відвідував гурток юних залізничників, зараз, опікується подальшою долею залізниці."За два роки поки дитяча залізниця уже стоїть законсервована, вона втратила свою силу і потрібно буде багато чого змінювати, оновлювати. Але, все що залишається незмінне – це історія дитячої залізниці", – говорить чоловік.– 10 років, до Луцька вона приїхала з Одеси. Дівчинка відвідала з дідусем Луцьку дитячу залізницю. Каже, що пам'ятає, як в дитинстві їздила на цьому потязі. "Мене тут приваблював вигляд, краса, яка тут була", – говорить дівчинка.Зі слів керівника профільного департаменту міськради Бориса Смаля, залізницю почнуть експлуатувати, коли будуть гроші та безпека в державі.Після того, як майновий комплекс дитячої залізниці перейде у комунальну власність міста територію навколо колій приберуть. Раніше, зі слів Бориса Смаля, зробити це було неможливо, бо майно не належало місту.

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