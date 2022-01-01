У Миколаєві росіяни касетними снарядами обстріляли район: 5 загиблих. ОНОВЛЕНО





Про це Віталій Кім у Telegram.



"вистрілили поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі. Швидкі поїхали, працюють".



Кім додав, що на даний момент відомо про 7 поранених та 4 загиблих.



Нагадаємо,



Оновлено



Станом на 10:37 відомо про 7 поранених та вже 5 загиблих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 29 липня окупанти обстріляли касетними снарядами один з районів Миколаєва, в результаті чого загинуло щонайменше 4 людини.Про це повідомив губернатор Миколаївської областіу Telegram."вистрілили поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі. Швидкі поїхали, працюють".Кім додав, що на даний момент відомо про 7 поранених та 4 загиблих.Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу російськими окупантами Миколаєва є руйнування , поранено трьох осіб.Станом на 10:37 відомо про 7 поранених та вже 5 загиблих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію