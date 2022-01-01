У Миколаєві росіяни касетними снарядами обстріляли район: 5 загиблих. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:05
Зранку 29 липня окупанти обстріляли касетними снарядами один з районів Миколаєва, в результаті чого загинуло щонайменше 4 людини.
Про це повідомив губернатор Миколаївської області Віталій Кім у Telegram.
"вистрілили поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі. Швидкі поїхали, працюють".
Кім додав, що на даний момент відомо про 7 поранених та 4 загиблих.
Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу російськими окупантами Миколаєва є руйнування, поранено трьох осіб.
Оновлено
Станом на 10:37 відомо про 7 поранених та вже 5 загиблих.
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Про це повідомив губернатор Миколаївської області Віталій Кім у Telegram.
"вистрілили поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі. Швидкі поїхали, працюють".
Кім додав, що на даний момент відомо про 7 поранених та 4 загиблих.
Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу російськими окупантами Миколаєва є руйнування, поранено трьох осіб.
Оновлено
Станом на 10:37 відомо про 7 поранених та вже 5 загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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