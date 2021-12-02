Sprite перестануть випускати у традиційних зелених пляшках
Сьогодні, 03:42
Компанія Coca-Cola з 1 серпня повністю відмовиться від використання зеленого пластику у виробництві пляшок для напою Sprite – замінить його на прозорий.
Рішення ухвалено в рамках нової екологічної політики, яка передбачає спрощення процесу переробки упаковки та скорочення кількості пластикових відходів, - пише Obozrevatel.
Зазначається: суть проблеми в тім, що пластик, який використовується Coca-Cola нині, містить домішки зеленого поліетилентерефталату (ПЕТ), через який пляшки Sprite неможливо переробити для повторного використання разом з більшістю прозорих упаковок – він забарвлює всю сировину в зелений колір.
Перехід на прозорий пластик, підкреслюється, допоможе виробнику полегшити процес переробки. А також скоротити кількість відходів у довгостроковій перспективі.
"Відмова від барвників у пляшках покращить якість переробленого матеріалу – прозору упаковку Sprite можна буде переробити на нову. Тим самим компанія зробить свій внесок у розвиток економіки замкнутого циклу використання пластику", – йдеться в повідомленні.
Разом з тим, час від фірмового зеленого відтінку для компанії Sprite компанія не відмовляється. Він залишиться на оновлених етикетках напою.
В той же час, дистриб'ютор Coca-Cola в Росії – компанія Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) оголосила, що більше не вироблятиме і продаватиме Coca-Cola в РФ. Також не вироблятимуться інші напої компанії (Fanta, Sprite, Schweppes та ін.).
"Coca-Cola HBC AG (CCH.L) та її клієнти в Росії перебувають в процесі виснаження складських запасів. Щойно запаси компанії будуть вичерпані, Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company у Росії", – йдеться в повідомленні Reuters.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Рішення ухвалено в рамках нової екологічної політики, яка передбачає спрощення процесу переробки упаковки та скорочення кількості пластикових відходів, - пише Obozrevatel.
Зазначається: суть проблеми в тім, що пластик, який використовується Coca-Cola нині, містить домішки зеленого поліетилентерефталату (ПЕТ), через який пляшки Sprite неможливо переробити для повторного використання разом з більшістю прозорих упаковок – він забарвлює всю сировину в зелений колір.
Перехід на прозорий пластик, підкреслюється, допоможе виробнику полегшити процес переробки. А також скоротити кількість відходів у довгостроковій перспективі.
"Відмова від барвників у пляшках покращить якість переробленого матеріалу – прозору упаковку Sprite можна буде переробити на нову. Тим самим компанія зробить свій внесок у розвиток економіки замкнутого циклу використання пластику", – йдеться в повідомленні.
Разом з тим, час від фірмового зеленого відтінку для компанії Sprite компанія не відмовляється. Він залишиться на оновлених етикетках напою.
В той же час, дистриб'ютор Coca-Cola в Росії – компанія Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) оголосила, що більше не вироблятиме і продаватиме Coca-Cola в РФ. Також не вироблятимуться інші напої компанії (Fanta, Sprite, Schweppes та ін.).
"Coca-Cola HBC AG (CCH.L) та її клієнти в Росії перебувають в процесі виснаження складських запасів. Щойно запаси компанії будуть вичерпані, Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company у Росії", – йдеться в повідомленні Reuters.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Sprite перестануть випускати у традиційних зелених пляшках
Сьогодні, 03:42
В Україні створять Коледж Європи, – Зеленський
Сьогодні, 01:14
29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про солодощі для українських воїнів та безоплатний «Байрактар»: добрі новини від ВолиньPost за 28 липня
28 липень, 23:35
Медіа