Sprite перестануть випускати у традиційних зелених пляшках

Sprite перестануть випускати у традиційних зелених пляшках
Компанія Coca-Cola з 1 серпня повністю відмовиться від використання зеленого пластику у виробництві пляшок для напою Sprite – замінить його на прозорий.

Рішення ухвалено в рамках нової екологічної політики, яка передбачає спрощення процесу переробки упаковки та скорочення кількості пластикових відходів, - пише Obozrevatel.

Зазначається: суть проблеми в тім, що пластик, який використовується Coca-Cola нині, містить домішки зеленого поліетилентерефталату (ПЕТ), через який пляшки Sprite неможливо переробити для повторного використання разом з більшістю прозорих упаковок – він забарвлює всю сировину в зелений колір.

Перехід на прозорий пластик, підкреслюється, допоможе виробнику полегшити процес переробки. А також скоротити кількість відходів у довгостроковій перспективі.

"Відмова від барвників у пляшках покращить якість переробленого матеріалу – прозору упаковку Sprite можна буде переробити на нову. Тим самим компанія зробить свій внесок у розвиток економіки замкнутого циклу використання пластику", – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, час від фірмового зеленого відтінку для компанії Sprite компанія не відмовляється. Він залишиться на оновлених етикетках напою.

В той же час, дистриб'ютор Coca-Cola в Росії – компанія Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) оголосила, що більше не вироблятиме і продаватиме Coca-Cola в РФ. Також не вироблятимуться інші напої компанії (Fanta, Sprite, Schweppes та ін.).

"Coca-Cola HBC AG (CCH.L) та її клієнти в Росії перебувають в процесі виснаження складських запасів. Щойно запаси компанії будуть вичерпані, Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company у Росії", – йдеться в повідомленні Reuters.

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Теги: Sprite, зміни
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