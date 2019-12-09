Переохолодження та синці: у Луцьку 2-річний малюк вночі «гуляв» із п’яною мамою

Переохолодження та синці: у Луцьку 2-річний малюк вночі «гуляв» із п’яною мамою
У Луцьку патрульні поліцейські надали допомогу 2-річній дитині, яку побачили у місті близько 5 години ранку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці патрульної поліції Волинської області.

Поліцейські Вікторія Панасюк та Сергій Воробей, патрулюючи близько 5-ї ранку на вулиці Ківерцівська екіпаж патрульної поліції помітили хлопчика, який їхав велосипедом по тротуару.

Патрульні під'їхали до дитини та з’ясували, що він не сам, а попереду йде мама. Жінка була у брудному одязі, боса та у стані алкогольного сп’яніння. Дитина була у мокрому одязі, без взуття, малюк весь тремтів та мав переохолодження, подряпини на шиї та синці на тілі.

Патрульні посадили хлопчика до службового автомобіля, щоб відігріти і викликали швидку медичну допомогу.

Громадянка повідомила, що вийшла гуляти ще о 7-й вечора, що її син впав у яму з водою де й змок. Остання була дезорієнтована у часі, стверджувала, що ще не ранок і вони гуляють тільки дві години.

Медики госпіталізували дитину з матір'ю до лікарні. Охоронці порядку повідомили про випадок до служби у справах дітей та ювенальну поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, поліція, діти, алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни обстріляли приватні будинки та пункт видачі гуманітарної допомоги в Миколаєві
Сьогодні, 22:12
Переохолодження та синці: у Луцьку 2-річний малюк вночі «гуляв» із п’яною мамою
Сьогодні, 21:34
На війні з Росією загинув воїн з Волині
Сьогодні, 20:17
Якою буде погода на Волині завтра, 29 липня
Сьогодні, 20:00
Обіцяють, що не смердітиме: на очисних «Луцькводоканалу» запрацювала система осушування мулу
Сьогодні, 19:20
Схожі новини
На Волині поширюють фейкову інформацію про викрадення дітей на органи На Волині поширюють фейкову інформацію про викрадення дітей на органи
09 грудень, 2019, 12:59
Кинув камінь в обличчя патрульному і ледь стояв на ногах: судили луцького потенційного вбивцю Кинув камінь в обличчя патрульному і ледь стояв на ногах: судили луцького потенційного вбивцю
30 січень, 2019, 14:05
У Луцьку мотоцикліст-втікач назбирав «букет» порушень. ВІДЕО У Луцьку мотоцикліст-втікач назбирав «букет» порушень. ВІДЕО
26 липень, 21:32
Луцькі патрульні вчили дітей правил дорожнього рух під час велоквесту. ВІДЕО Луцькі патрульні вчили дітей правил дорожнього рух під час велоквесту. ВІДЕО
22 липень, 22:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни обстріляли приватні будинки та пункт видачі гуманітарної допомоги в Миколаєві
Сьогодні, 22:12
 0
Переохолодження та синці: у Луцьку 2-річний малюк вночі «гуляв» із п’яною мамою
Сьогодні, 21:34
 0
На війні з Росією загинув воїн з Волині
Сьогодні, 20:17
 0
Якою буде погода на Волині завтра, 29 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Обіцяють, що не смердітиме: на очисних «Луцькводоканалу» запрацювала система осушування мулу
Сьогодні, 19:20
 0
Медіа
відео
1/8