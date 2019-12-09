Переохолодження та синці: у Луцьку 2-річний малюк вночі «гуляв» із п’яною мамою

У Луцьку патрульні поліцейські надали допомогу 2-річній дитині, яку побачили у місті близько 5 години ранку.Про це йдеться у повідомленні на сторінці патрульної поліції Волинської області.Поліцейськіта, патрулюючи близько 5-ї ранку на вулиці Ківерцівська екіпаж патрульної поліції помітили хлопчика, який їхав велосипедом по тротуару.Патрульні під'їхали до дитини та з’ясували, що він не сам, а попереду йде мама. Жінка була у брудному одязі, боса та у стані алкогольного сп’яніння. Дитина була у мокрому одязі, без взуття, малюк весь тремтів та мав переохолодження, подряпини на шиї та синці на тілі.Патрульні посадили хлопчика до службового автомобіля, щоб відігріти і викликали швидку медичну допомогу.Громадянка повідомила, що вийшла гуляти ще о 7-й вечора, що її син впав у яму з водою де й змок. Остання була дезорієнтована у часі, стверджувала, що ще не ранок і вони гуляють тільки дві години.Медики госпіталізували дитину з матір'ю до лікарні. Охоронці порядку повідомили про випадок до служби у справах дітей та ювенальну поліцію.