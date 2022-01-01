На війні з Росією загинув воїн з Волині





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Житель волинського шахтарського міста Володимир Душук загинув на Миколаївщині. Військовослужбовець з перших днів війни стояв на захисті Батьківщини.



Про загибель військовослужбовця з Нововолинська підтвердили у Волинській ОВА.



Дату прибуття тіла та похорону повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



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