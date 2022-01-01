На війні з Росією загинув воїн з Волині

На війні з Росією загинув воїн з Волині
У боротьбі за свободу та незалежність України проти російських окупантів загинув військовослужбовець з Волині.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Житель волинського шахтарського міста Володимир Душук загинув на Миколаївщині. Військовослужбовець з перших днів війни стояв на захисті Батьківщини.

Про загибель військовослужбовця з Нововолинська підтвердили у Волинській ОВА.

Дату прибуття тіла та похорону повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Нововолинськ, Волинь, смерть, війна, військовослужбовець
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