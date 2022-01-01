Обіцяють, що не смердітиме: на очисних «Луцькводоканалу»

Обіцяють, що не смердітиме: на очисних «Луцькводоканалу»
На очисних спорудах КП «Луцькводоканал» у Липлянах почався процес постійної експлуатації мобільної системи зневоднення осаду. Усі пуско-налагоджувальні роботи уже завершили, працівники вийшли на робочі параметри.

Про це повідомила Луцька міська рада.

Перший заступник директора КП “Луцькводоканал” Святослав Дмитроца розповів, що Луцьк — одне з перших міст в Україні, які придбали таке обладнання. Установка призначена для пришвидшення зневоднення залишкового мулу, який утворюється в результаті роботи очисних споруд.

Обіцяють, що не смердітиме: на очисних «Луцькводоканалу»


Раніше надлишковий мул скидали на мулові карти, що розташовані на 16 гектарах землі просто неба. Тепер - дегідратор за годину осушує ту кількість ґрунту, яку б сушили на полях два роки. Очищений мул відразу вантажать на автомобілі та вивозять на полігон твердих побутових відходів у Брище для рекультивації.

Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що від роботи цього дегідратора місто отримає суттєвий фінансовий ефект.

“Установка коштує 15 мільйонів гривень та придбана в лізинг. Ми будемо економити кошти, адже процес вивезення та осушки мулу на сьогодні вартує 5 мільйонів гривень на рік. При цьому використовувалась вантажна техніка. Ця ж установка відділяє воду та видає відразу суху фракцію мулу, яку вивозять за межі очисних споруд на різні потреби, в тому числі використовують як добриво. Завдяки їй з процесу роботи очисних споруд ми виключаємо мулові карти. А вони на сьогодні є основним джерелом неприємних запахів, які утворюються внаслідок роботи очисних споруд. Тому виключивши мулові карти, ми вирішимо питання неприємних запахів”, - сказав міський голова.

Обіцяють, що не смердітиме: на очисних «Луцькводоканалу»
Обіцяють, що не смердітиме: на очисних «Луцькводоканалу»


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