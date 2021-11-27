Якою буде погода на Волині завтра, 29 липня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю 29 липня синоптики прогнозують на Волині мінливу хмарність та погоду без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер на Волині завтра буде східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиму 12-17⁰, вдень прогнозують 25-30⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер на Волині завтра буде східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиму 12-17⁰, вдень прогнозують 25-30⁰ тепла.
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