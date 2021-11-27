Якою буде погода на Волині завтра, 29 липня

Якою буде погода на Волині завтра, 29 липня
У п'ятницю 29 липня синоптики прогнозують на Волині мінливу хмарність та погоду без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер на Волині завтра буде східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиму 12-17⁰, вдень прогнозують 25-30⁰ тепла.

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Теги: погода, прогноз, синоптики
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