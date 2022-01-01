У Луцьку терміново збирають кошти на автомобіль для військових на фронт
Сьогодні, 18:27
Декілька тижнів тому волонтери штабу «Ангар» оголосили про збір на автомобілі вартістю 14 800$, а це - 540 200 гривень для потреб військових.
Наразі значну частину коштів вдалося зібрати. Проте лишилося закрити запит на ще одну автівку. А саме терміново потрібно дозбирати ще 70 тисяч гривень.
Про це повідомляє волонтерка Ольга Валянік.
«Ми ще не встигли закрити збір на 5 авто, як два з них вже поїхали робити роботу на війну. І таке також буває, бо є добрі люди, які нам дають машини в борг, а ми потім маємо закрити ці суми!
Тому нагадуємо, що ще триває збір на 5 машин і нам потрібно ще зовсім трішки 70 тисяч гривень! Цього разу хлопцям і дівчатам допомагатимуть робити смерть ворогам КІА Соренто (3 600$) та Хюддай Туксон (4 550$). Сподіваємося, що довго послужать та збережуть життя наших воїнів!», - зазначає волонтерка.
Посилання для донатів ось тут: https://linktr.ee/angarukraine.
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Наразі значну частину коштів вдалося зібрати. Проте лишилося закрити запит на ще одну автівку. А саме терміново потрібно дозбирати ще 70 тисяч гривень.
Про це повідомляє волонтерка Ольга Валянік.
«Ми ще не встигли закрити збір на 5 авто, як два з них вже поїхали робити роботу на війну. І таке також буває, бо є добрі люди, які нам дають машини в борг, а ми потім маємо закрити ці суми!
Тому нагадуємо, що ще триває збір на 5 машин і нам потрібно ще зовсім трішки 70 тисяч гривень! Цього разу хлопцям і дівчатам допомагатимуть робити смерть ворогам КІА Соренто (3 600$) та Хюддай Туксон (4 550$). Сподіваємося, що довго послужать та збережуть життя наших воїнів!», - зазначає волонтерка.
Посилання для донатів ось тут: https://linktr.ee/angarukraine.
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Сьогодні, 18:27
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