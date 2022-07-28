Понад 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні, – CNN
Сьогодні, 18:05
Законодавці Палати представників США, які були присутні на секретному брифінгу щодо України, заявили, що в адміністрації Байдена повідомили, що під час війни в Україні були вбиті або поранені понад 75 тисяч росіян.
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на CNN.
"Представник Демократичної партії від Мічигану Елісса Слоткін, яка є членом Комітету Палати представників у справах збройних сил і нещодавно відвідувала Україну, сказала CNN, що розмова під час брифінгу велась щодо того, «що ще ми можемо і повинні зробити для українців, буквально в найближчі три-шість тижнів, якнайшвидше», – інформує ЗМІ.
Раніше повідомлялось, що Росія втратила в Україні вже 40 070 військових убитими.
Голова британської розвідки MІ6 Річард Мур зауважив, що сили Росії в Україні можуть невдовзі вичерпатися. Після того, як це відбудеться, в українських оборонців буде потенціал до контрнаступу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на CNN.
"Представник Демократичної партії від Мічигану Елісса Слоткін, яка є членом Комітету Палати представників у справах збройних сил і нещодавно відвідувала Україну, сказала CNN, що розмова під час брифінгу велась щодо того, «що ще ми можемо і повинні зробити для українців, буквально в найближчі три-шість тижнів, якнайшвидше», – інформує ЗМІ.
Раніше повідомлялось, що Росія втратила в Україні вже 40 070 військових убитими.
Голова британської розвідки MІ6 Річард Мур зауважив, що сили Росії в Україні можуть невдовзі вичерпатися. Після того, як це відбудеться, в українських оборонців буде потенціал до контрнаступу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблими захисниками України
Сьогодні, 14:00
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Яка ситуація щодо ворожого вторгнення на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:49
Понад 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні, – CNN
Сьогодні, 18:05
Медіа