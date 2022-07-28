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Понад 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні, – CNN

Понад 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні, – CNN
Законодавці Палати представників США, які були присутні на секретному брифінгу щодо України, заявили, що в адміністрації Байдена повідомили, що під час війни в Україні були вбиті або поранені понад 75 тисяч росіян.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на CNN.

"Представник Демократичної партії від Мічигану Елісса Слоткін, яка є членом Комітету Палати представників у справах збройних сил і нещодавно відвідувала Україну, сказала CNN, що розмова під час брифінгу велась щодо того, «що ще ми можемо і повинні зробити для українців, буквально в найближчі три-шість тижнів, якнайшвидше», – інформує ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що Росія втратила в Україні вже 40 070 військових убитими.

Голова британської розвідки MІ6 Річард Мур зауважив, що сили Росії в Україні можуть невдовзі вичерпатися. Після того, як це відбудеться, в українських оборонців буде потенціал до контрнаступу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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