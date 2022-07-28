 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні

Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні
Верховна Рада в четвер підтримала в цілому законопроєкт №7550 про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За документ проголосували 283 народні депутати. Тепер він має бути підписаний головою Верховної Ради та президентом для набуття чинності.

Згідно із законопроєктом, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після ухвалення закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України:

• права на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців;

• державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

• провадження господарської діяльності;

• здобуття освіти, соціальні виплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, щоб віддячити за те, як Польща прийняла українців, які рятуються від війни.

11 липня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про особливий статус поляків в Україні. Це сталося у день, коли Польща вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, поляки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблими захисниками України
Сьогодні, 14:00
Ймовірність наступу РФ з Білорусі залишається низькою, проте можуть бути провокації, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 13:30
«Ми що несповна розуму відмовлятися від цих надходжень у війну»: Гетманцев заперечив повернення безкоштовного розмитнення авто
Сьогодні, 13:10
Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому
Сьогодні, 12:52
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні
Сьогодні, 17:30
Заступник керівника Офісу президента перевірив готовність укриття однієї зі шкіл Ковеля
Сьогодні, 17:07
У Луцькому зоопарку прихистять лелеку, якого рятувальники визволили з пастки
Сьогодні, 16:50
«Золота рибка»: на Волині чоловік, який незаконно зловив 100 рибин, завдав державі 350 тисяч збитків
Сьогодні, 16:17
Обстріл Кропивницького: 5 людей загинули, 25 – травмовані
Сьогодні, 15:59
Схожі новини
Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблими захисниками України Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблими захисниками України
Сьогодні, 14:00
Ймовірність наступу РФ з Білорусі залишається низькою, проте можуть бути провокації, – Генштаб ЗСУ Ймовірність наступу РФ з Білорусі залишається низькою, проте можуть бути провокації, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 13:30
«Ми що несповна розуму відмовлятися від цих надходжень у війну»: Гетманцев заперечив повернення безкоштовного розмитнення авто «Ми що несповна розуму відмовлятися від цих надходжень у війну»: Гетманцев заперечив повернення безкоштовного розмитнення авто
Сьогодні, 13:10
Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому
Сьогодні, 12:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні
Сьогодні, 17:30
 0
Заступник керівника Офісу президента перевірив готовність укриття однієї зі шкіл Ковеля
Сьогодні, 17:07
 0
У Луцькому зоопарку прихистять лелеку, якого рятувальники визволили з пастки
Сьогодні, 16:50
 0
«Золота рибка»: на Волині чоловік, який незаконно зловив 100 рибин, завдав державі 350 тисяч збитків
Сьогодні, 16:17
 0
Обстріл Кропивницького: 5 людей загинули, 25 – травмовані
Сьогодні, 15:59
 0
Медіа
відео
1/8