Заступник керівника Офісу президента перевірив готовність укриття однієї зі шкіл Ковеля

Заступник керівника Офісу президента перевірив готовність укриття однієї зі шкіл Ковеля
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко оглянув укриття однієї зі шкіл під час свого візиту у Волинську область.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

За словами Тимошенка, у школах, які відкриють двері 1 вересня, обов’язково мають бути укриття, де учні можуть перебувати під час повітряної тривоги. Тому тривають перевірки їхньої готовності.

На Волині заступник керівника Офісу президента відвідав одну зі шкіл в місті Ковель.

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«Укриття вже готове на 99%, лишилося розв'язати питання з освітленням. Є ще місяць для того аби підготуватися на 100 процентів. Роботи тривають. Ще раз – безпека надважлива», - написав Тимошенко.

Заступник керівника Офісу президента перевірив готовність укриття однієї зі шкіл Ковеля
Заступник керівника Офісу президента перевірив готовність укриття однієї зі шкіл Ковеля


Він додав, що те, куди підуть діти по всій Україні визначатимуть, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні. У приміщеннях мають бути обладнанні укриття, якщо в самій школі такого не передбачено – то укриття має бути в 10-хвилинній доступності. Також з умовами перебування мають ознайомитися батьки.

Заступник керівника Офісу президента перевірив готовність укриття однієї зі шкіл Ковеля
Заступник керівника Офісу президента перевірив готовність укриття однієї зі шкіл Ковеля




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Теги: Кирило Тимошенко, школа, укриття, Ковель
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