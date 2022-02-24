Заступник керівника Офісу президента перевірив готовність укриття однієї зі шкіл Ковеля

Кирило Тимошенко оглянув укриття однієї зі шкіл під час свого візиту у Волинську область.



Про це він



За словами Тимошенка, у школах, які відкриють двері 1 вересня, обов’язково мають бути укриття, де учні можуть перебувати під час повітряної тривоги. Тому тривають перевірки їхньої готовності.



На Волині заступник керівника Офісу президента відвідав одну зі шкіл в місті Ковель.



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«Укриття вже готове на 99%, лишилося розв'язати питання з освітленням. Є ще місяць для того аби підготуватися на 100 процентів. Роботи тривають. Ще раз – безпека надважлива», - написав Тимошенко.







Він додав, що те, куди підуть діти по всій Україні визначатимуть, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні. У приміщеннях мають бути обладнанні укриття, якщо в самій школі такого не передбачено – то укриття має бути в 10-хвилинній доступності. Також з умовами перебування мають ознайомитися батьки.











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