У Луцькому зоопарку прихистять лелеку, якого рятувальники визволили з пастки
Сьогодні, 16:50
Ще у понеділок, 25 липня, у селі Лище Луцького району наші рятувальники визволяли лелеку, що заплутався у синтетичному мотуззі в гнізді й не міг ані злетіти, ані навіть поворухнутися.
Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.
Працівники 1 ДПРЧ міста Луцька підійнялися до пернатого висувною триколінною драбиною й врятували його з пастки. Коли ж знесли на землю й розплутали клубок мотуззя, побачили, що в нього зламана лапа. Травмованого бідолаху рятувальники доправили до Луцького зоопарку, де передали ветеринарові.
З’ясувалося, що в лелеки відкритий перелом гомілки, розірвані сухожилля. Після надання кваліфікованої допомоги вирішальними стали наступні дні: чи виживе птах, чи впорається із наслідками тяжкої травми.
"І от ділимося доброю новиною: стан лелеки стабільний, він житиме, щоправда, його лапа не функціонуватиме належно. Тому надалі він приєднається до великої родини мешканців зоопарку, де отримає надійний прихисток і харчі", - кажуть рятувальники.
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Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.
Працівники 1 ДПРЧ міста Луцька підійнялися до пернатого висувною триколінною драбиною й врятували його з пастки. Коли ж знесли на землю й розплутали клубок мотуззя, побачили, що в нього зламана лапа. Травмованого бідолаху рятувальники доправили до Луцького зоопарку, де передали ветеринарові.
З’ясувалося, що в лелеки відкритий перелом гомілки, розірвані сухожилля. Після надання кваліфікованої допомоги вирішальними стали наступні дні: чи виживе птах, чи впорається із наслідками тяжкої травми.
"І от ділимося доброю новиною: стан лелеки стабільний, він житиме, щоправда, його лапа не функціонуватиме належно. Тому надалі він приєднається до великої родини мешканців зоопарку, де отримає надійний прихисток і харчі", - кажуть рятувальники.
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