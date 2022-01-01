У Луцькому зоопарку прихистять лелеку, якого рятувальники визволили з пастки

Ще у понеділок, 25 липня, у селі Лище Луцького району наші рятувальники визволяли лелеку, що заплутався у синтетичному мотуззі в гнізді й не міг ані злетіти, ані навіть поворухнутися.Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.Працівники 1 ДПРЧ міста Луцька підійнялися до пернатого висувною триколінною драбиною й врятували його з пастки. Коли ж знесли на землю й розплутали клубок мотуззя, побачили, що в нього зламана лапа. Травмованого бідолаху рятувальники доправили до Луцького зоопарку, де передали ветеринарові.З’ясувалося, що в лелеки відкритий перелом гомілки, розірвані сухожилля. Після надання кваліфікованої допомоги вирішальними стали наступні дні: чи виживе птах, чи впорається із наслідками тяжкої травми."І от ділимося доброю новиною: стан лелеки стабільний, він житиме, щоправда, його лапа не функціонуватиме належно. Тому надалі він приєднається до великої родини мешканців зоопарку, де отримає надійний прихисток і харчі", - кажуть рятувальники.