Обстріл Кропивницького: 5 людей загинули, 25 – травмовані

Обстріл Кропивницького: 5 людей загинули, 25 – травмовані
Внаслідок ракетного обстрілу Кропивницького 28 липня загинули п'ятеро людей, 25 отримали травми.

Про це під час брифінгу розповів начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, інформує "Суспільне".

Влучили в ангари льотної академії, де, серед іншого, зберігали тренувальні літаки приватної авіакомпанії. Тип ракет, зі слів Андрія Райковича, встановлюють, шукають уламки. Наслідки вибухів усувають. Серед загиблих є один військовий. 12 військових отримали поранення, решта, 13 поранених – цивільні.

"Особи цивільних встановлюють, це працівники авіакомпанії та льотної академії. Поранених відвезли в лікарні. Зі слів лікарів, загрози життям немає. Серед матеріальних втрат – два цивільні літаки "Cessna" і літак АН-26. Решту встановлюють", - сказав Райкович.

Нагадаємо, 28 липня у Кропивницькому пролунали два вибухи. З початку повномасштабного вторгнення це дванадцята спроба російських військ обстріляти території Кіровоградської області.

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Теги: Кропивницький, обстріл
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