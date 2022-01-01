Обстріл Кропивницького: 5 людей загинули, 25 – травмовані
Сьогодні, 15:59
Внаслідок ракетного обстрілу Кропивницького 28 липня загинули п'ятеро людей, 25 отримали травми.
Про це під час брифінгу розповів начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, інформує "Суспільне".
Влучили в ангари льотної академії, де, серед іншого, зберігали тренувальні літаки приватної авіакомпанії. Тип ракет, зі слів Андрія Райковича, встановлюють, шукають уламки. Наслідки вибухів усувають. Серед загиблих є один військовий. 12 військових отримали поранення, решта, 13 поранених – цивільні.
"Особи цивільних встановлюють, це працівники авіакомпанії та льотної академії. Поранених відвезли в лікарні. Зі слів лікарів, загрози життям немає. Серед матеріальних втрат – два цивільні літаки "Cessna" і літак АН-26. Решту встановлюють", - сказав Райкович.
Нагадаємо, 28 липня у Кропивницькому пролунали два вибухи. З початку повномасштабного вторгнення це дванадцята спроба російських військ обстріляти території Кіровоградської області.
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Про це під час брифінгу розповів начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, інформує "Суспільне".
Влучили в ангари льотної академії, де, серед іншого, зберігали тренувальні літаки приватної авіакомпанії. Тип ракет, зі слів Андрія Райковича, встановлюють, шукають уламки. Наслідки вибухів усувають. Серед загиблих є один військовий. 12 військових отримали поранення, решта, 13 поранених – цивільні.
"Особи цивільних встановлюють, це працівники авіакомпанії та льотної академії. Поранених відвезли в лікарні. Зі слів лікарів, загрози життям немає. Серед матеріальних втрат – два цивільні літаки "Cessna" і літак АН-26. Решту встановлюють", - сказав Райкович.
Нагадаємо, 28 липня у Кропивницькому пролунали два вибухи. З початку повномасштабного вторгнення це дванадцята спроба російських військ обстріляти території Кіровоградської області.
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