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Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому

Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому
У місті Кропивницький 28 липня пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 липня, російські війська завдали удару по військовій частині у Київській області, є руйнування.


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Теги: Росія, Україна, війна
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