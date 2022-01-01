Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому
Сьогодні, 12:52
У місті Кропивницький 28 липня пролунали вибухи.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 28 липня, російські війська завдали удару по військовій частині у Київській області, є руйнування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 28 липня, російські війська завдали удару по військовій частині у Київській області, є руйнування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Ми що несповна розуму відмовлятися від цих надходжень у війну»: Гетманцев заперечив повернення безкоштовного розмитнення авто
Сьогодні, 13:10
Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому
Сьогодні, 12:52
Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який збирали поляки
Сьогодні, 12:07
Медіа