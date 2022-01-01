Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому





Про це Андрій Райкович.



"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 28 липня,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Кропивницький 28 липня пролунали вибухи.Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні, 28 липня, російські війська завдали удару по військовій частині у Київській області , є руйнування.

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