Ймовірність наступу РФ з Білорусі залишається низькою, проте можуть бути провокації, – Генштаб ЗСУ





Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує



"Ймовірність проведення наступу противника з території Республіки Білорусь або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Однак не виключається можливість здійснення силами підрозділів спеціальних операцій ЗС Республіки Білорусь спільно з підрозділами спеціального призначення та бойовиками приватних військових компаній РФ збройних провокацій у прикордонних з Україною районах Гомельської та Брестської областей для інспірування антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві", - наголосив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Можливі збройні провокації для підбурювання антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві.Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ "Ймовірність проведення наступу противника з території Республіки Білорусь або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Однак не виключається можливість здійснення силами підрозділів спеціальних операцій ЗС Республіки Білорусь спільно з підрозділами спеціального призначення та бойовиками приватних військових компаній РФ збройних провокацій у прикордонних з Україною районах Гомельської та Брестської областей для інспірування антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві", - наголосив він.

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