Смертельна ДТП на Волині: під час виконання службових обов’язків загинув 20-річний нацгвардієць
Сьогодні, 13:40
На Волині, 27 липня під час виконання службових обов’язків, внаслідок ДТП, загинув військовослужбовець Національної гвардії України, молодший сержант Максим Куць.
Про це повідомили у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Нацгвардійцю було лише 20.
"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким! Сумуємо разом з вами. Світла пам’ять загиблому!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 27 липня, на автодорозі Нововолинськ – Володимир на тимчасовому контрольно-пропускному пункті на виїзді з Нововолинська легковий автомобіль, за кермом якого був сержант поліції, спробував об’їхати авто, яке вже проходило перевірку, і наїхав на поліцейського та нацгвардійця. Вони загинули на місці аварії.
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Про це повідомили у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Нацгвардійцю було лише 20.
"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким! Сумуємо разом з вами. Світла пам’ять загиблому!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 27 липня, на автодорозі Нововолинськ – Володимир на тимчасовому контрольно-пропускному пункті на виїзді з Нововолинська легковий автомобіль, за кермом якого був сержант поліції, спробував об’їхати авто, яке вже проходило перевірку, і наїхав на поліцейського та нацгвардійця. Вони загинули на місці аварії.
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