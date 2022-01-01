Смертельна ДТП на Волині: під час виконання службових обов’язків загинув 20-річний нацгвардієць

Максим Куць.



Про це



Нацгвардійцю було лише 20.



"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким! Сумуємо разом з вами. Світла пам’ять загиблому!", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вчора, 27 липня, на автодорозі Нововолинськ – Володимир на тимчасовому контрольно-пропускному пункті на виїзді з Нововолинська легковий автомобіль, за кермом якого був сержант поліції, спробував об’їхати авто, яке вже проходило перевірку, і

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині, 27 липня під час виконання службових обов’язків, внаслідок ДТП , загинув військовослужбовець Національної гвардії України, молодший сержантПро це повідомили у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.Нацгвардійцю було лише 20."Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким! Сумуємо разом з вами. Світла пам’ять загиблому!", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вчора, 27 липня, на автодорозі Нововолинськ – Володимир на тимчасовому контрольно-пропускному пункті на виїзді з Нововолинська легковий автомобіль, за кермом якого був сержант поліції, спробував об’їхати авто, яке вже проходило перевірку, і наїхав на поліцейського та нацгвардійця. Вони загинули на місці аварії

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