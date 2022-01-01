У Луцьку вручили ордени матерям загиблих Героїв

У Луцьку вручили ордени матерям загиблих Героїв
Сьогодні, 28 лютого, міський голова Ігор Поліщук зустрівся з матерями загиблих військовослужбовців, аби подякувати їм за те, що виховали таких мужніх синів, і вручити державні нагороди.

Про це повідомила пресслужба Луцької міської ради.

“Я дякую Вашим синам за те, що ми сьогодні можемо відзначати День Української Державності, можемо ходити на роботу. Дітки ходять у садочок, а ми готуємося до нового навчального року. Дякую за те, що життя у нашому місті продовжується. Україна сьогодні чинить опір і Україна обов'язково переможе. Ці ордени будуть ще однією згадкою про велике серце, про неймовірну відвагу, про велику любов до Батьківщини й до свого міста, про героїзм Ваших синів. Нехай згадка про них і добра пам'ять ніколи не згасне, а їх імена назавжди будуть вписані в історію нашого міста. Саме завдяки таким Героям Україна обов'язково вистоїть і переможе”,- наголосив міський голова.
У Луцьку вручили ордени матерям загиблих Героїв

Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського “Про відзначення державними народами”: за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі відзначено орденом "За мужність" III ступеня (посмертно) солдата Парафенюка Олександра Олександровича, який загинув у Миколаївській області 23 березня в результаті ворожого обстрілу. Нагороду отримала мама загиблого захисника — Лариса Миколаївна Кальчук.
У Луцьку вручили ордени матерям загиблих Героїв

Орденом “За мужність” III ступеня (посмертно) нагороджено сержанта Дзятка Юрія Андрійовича, життя якого обірвалося у Харкові 26 березня під час виконання бойового завдання. Відзнаку отримала мама Героя — Дзятко Світлана Федорівна.
У Луцьку вручили ордени матерям загиблих Героїв

Орденом “За мужність” III ступеня (посмертно) відзначено солдата Середу Миколу Миколайовича, який загинув 17 квітня під час виконання бойового завдання у Харкові. Нагороду сина отримала мама — Олена Василівна Середа.
У Луцьку вручили ордени матерям загиблих Героїв

Подвиги та імена наших Героїв, які віддали своє життя, захищаючи свободу та незалежність нашої країни, назавжди залишиться в нашій пам'яті.

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Теги: Луцьк, Герої, ордени, матері
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