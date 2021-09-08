У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки
Сьогодні, 14:36
Співробітники кримінальної поліції Луцького районного управління поліції встановлюють особи чоловіка та жінки, які можуть бути причетні до скоєння крадіжки на території обласного центру.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
"Звертаємося до громадян, яким відома інформація про цих осіб, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102. Конфіденційність гарантована", - наголошують у поліції.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
"Звертаємося до громадян, яким відома інформація про цих осіб, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102. Конфіденційність гарантована", - наголошують у поліції.
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