Жителі Маріуполя, яких вивезли в Росію, повертаються додому через кордон Білорусі з Волинню

Жителі Маріуполя, яких вивезли в Росію, повертаються додому через кордон Білорусі з Волинню
Жителі Маріуполя, яких депортували на територію Росії, змушені повертатися додому через територію Білорусі.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Зустріли кількох людей, які перетинали кордон. Це вимушені переселенці, яких Росія вивозила із Маріуполя через Новоазовськ на територію Росії. А потім люди вже за кілька тижнів самостійно діставалися Білорусі, і сьогодні ми вже бачили, як вони пішки переходили на територію України", – зазначив Тимошенко.

Він підкреслив, що цих людей безперешкодно пропускають через кордон, бо це українці, які повертаються додому.

Зауважимо, учора, 27 липня, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко оглянув, як облаштований кордон на межі України та Білорусі у Волинській області. Саме тут він зустрів жителів Маріуполя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Маріуполь, Кирило Тимошенко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Золота рибка»: на Волині чоловік, який незаконно зловив 100 рибин, завдав державі 350 тисяч збитків
Сьогодні, 16:17
Обстріл Кропивницького: 5 людей загинули, 25 – травмовані
Сьогодні, 15:59
Жителі Маріуполя, яких вивезли в Росію, повертаються додому через кордон Білорусі з Волинню
Сьогодні, 15:16
У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки
Сьогодні, 14:36
У Луцьку вручили ордени матерям загиблих Героїв
Сьогодні, 14:27
Схожі новини
«На 100% готові», – керівник волинського прикордонного загону про можливий наступ з боку Білорусі «На 100% готові», – керівник волинського прикордонного загону про можливий наступ з боку Білорусі
27 липень, 18:18
Кордон з Білоруссю у межах Волині перевірив заступник керівника Офісу президента Кордон з Білоруссю у межах Волині перевірив заступник керівника Офісу президента
27 липень, 17:05
Російські загарбники хочуть перейменувати Маріуполь, – радник мера Російські загарбники хочуть перейменувати Маріуполь, – радник мера
26 липень, 11:57
П'яні окупанти кинули гранату на подвір'я цивільних через зауваження П'яні окупанти кинули гранату на подвір'я цивільних через зауваження
24 липень, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Золота рибка»: на Волині чоловік, який незаконно зловив 100 рибин, завдав державі 350 тисяч збитків
Сьогодні, 16:17
 0
Обстріл Кропивницького: 5 людей загинули, 25 – травмовані
Сьогодні, 15:59
 0
Жителі Маріуполя, яких вивезли в Росію, повертаються додому через кордон Білорусі з Волинню
Сьогодні, 15:16
 0
У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки
Сьогодні, 14:36
 0
У Луцьку вручили ордени матерям загиблих Героїв
Сьогодні, 14:27
 0
Медіа
відео
1/8