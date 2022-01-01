Жителі Маріуполя, яких вивезли в Росію, повертаються додому через кордон Білорусі з Волинню

Жителі Маріуполя, яких депортували на територію Росії, змушені повертатися додому через територію Білорусі.Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник керівника Офісу президента"Зустріли кількох людей, які перетинали кордон. Це вимушені переселенці, яких Росія вивозила із Маріуполя через Новоазовськ на територію Росії. А потім люди вже за кілька тижнів самостійно діставалися Білорусі, і сьогодні ми вже бачили, як вони пішки переходили на територію України", – зазначив Тимошенко.Він підкреслив, що цих людей безперешкодно пропускають через кордон, бо це українці, які повертаються додому.Зауважимо, учора, 27 липня, заступник керівника Офісу президента. Саме тут він зустрів жителів Маріуполя.