Жителі Маріуполя, яких вивезли в Росію, повертаються додому через кордон Білорусі з Волинню
Сьогодні, 15:16
Жителі Маріуполя, яких депортували на територію Росії, змушені повертатися додому через територію Білорусі.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Зустріли кількох людей, які перетинали кордон. Це вимушені переселенці, яких Росія вивозила із Маріуполя через Новоазовськ на територію Росії. А потім люди вже за кілька тижнів самостійно діставалися Білорусі, і сьогодні ми вже бачили, як вони пішки переходили на територію України", – зазначив Тимошенко.
Він підкреслив, що цих людей безперешкодно пропускають через кордон, бо це українці, які повертаються додому.
Зауважимо, учора, 27 липня, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко оглянув, як облаштований кордон на межі України та Білорусі у Волинській області. Саме тут він зустрів жителів Маріуполя.
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Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Зустріли кількох людей, які перетинали кордон. Це вимушені переселенці, яких Росія вивозила із Маріуполя через Новоазовськ на територію Росії. А потім люди вже за кілька тижнів самостійно діставалися Білорусі, і сьогодні ми вже бачили, як вони пішки переходили на територію України", – зазначив Тимошенко.
Він підкреслив, що цих людей безперешкодно пропускають через кордон, бо це українці, які повертаються додому.
Зауважимо, учора, 27 липня, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко оглянув, як облаштований кордон на межі України та Білорусі у Волинській області. Саме тут він зустрів жителів Маріуполя.
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