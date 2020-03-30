«Золота рибка»: на Волині чоловік, який незаконно зловив 100 рибин, завдав державі 350 тисяч збитків
Сьогодні, 16:17
На Волині прикордонники затримали чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби та завдав збитків державі на суму більш як 350 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Подія сталася сьогодні, 28 липня, вдосвіта. Перевіряючи отриману інформацію, співробітники оперативно-розшукового відділу Волинського прикордонного загону спільно з військовослужбовцями відділу «Самари» на березі озера Оріхове у Ковельському районі викрили чоловіка на незаконному вилові риби.
Інформують, що 34-річний мешканець прикордоння з використанням човна здійснив вилов водних живих біоресурсів забороненими знаряддями лову. На час перевірки у мисинових сітках зловмисника було близько сотні рибин.
Про правопорушника прикордонники поінформували співробітників Нацполіції та Державної рибоохоронної інспекції. Улов, дві сітки та дерев'яний човен правоохоронці вилучили.
Сума завданого збитку склала понад 350 тисяч гривень. На питання про те, чому збитки за 100 рибин оцінюють у таку значну суму, у пресслужбі прикордонників відповіли, що оцінку проводив інспектор Державної рибоохоронної інспекції.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Подія сталася сьогодні, 28 липня, вдосвіта. Перевіряючи отриману інформацію, співробітники оперативно-розшукового відділу Волинського прикордонного загону спільно з військовослужбовцями відділу «Самари» на березі озера Оріхове у Ковельському районі викрили чоловіка на незаконному вилові риби.
Інформують, що 34-річний мешканець прикордоння з використанням човна здійснив вилов водних живих біоресурсів забороненими знаряддями лову. На час перевірки у мисинових сітках зловмисника було близько сотні рибин.
Про правопорушника прикордонники поінформували співробітників Нацполіції та Державної рибоохоронної інспекції. Улов, дві сітки та дерев'яний човен правоохоронці вилучили.
Сума завданого збитку склала понад 350 тисяч гривень. На питання про те, чому збитки за 100 рибин оцінюють у таку значну суму, у пресслужбі прикордонників відповіли, що оцінку проводив інспектор Державної рибоохоронної інспекції.
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