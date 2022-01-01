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Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблими захисниками України

Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблими захисниками України
У п’ятницю, 29 липня, о 10.30 год. у кафедральному соборі Святої Трійці прощатимуться із військовослужбовцями Віталієм Форманюком, Володимиром Дащуком та Владиславом Крутовим.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Форманюк Віталій Олександрович (01.07.1980 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 27 лютого 2022 року. Загинув 25 липня 2022 року в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Мешканець села Липляни Дащук Володимир Олександрович (13.02.1980 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022 року. Загинув 25 липня 2022 року в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області.

Мешканець міста Миколаєва Крутов Владислав Володимирович (11.03.1979 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 05 квітня 2022 року. Сім‘я Героя переїхала до міста Луцька в статусі ВПО.

Капітан Владислав Крутов помер 25 липня 2022 року від отриманих важких поранень в результаті ворожого ракетного обстрілу в районі населеного пункту Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області 22 липня 2022 року.

Щирі співчуття рідним і близьким наших захисників! Вічна пам‘ять і слава Героям!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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