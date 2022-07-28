Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який збирали поляки





Про це розповів ініціатор збору коштів у Польщі, журналіст Славомір Сєраковський, пише



Сєраковський опублікував лист від ради директорів компанії Baykar, у якому та висловила своє захоплення участю сотень тисяч поляків у зборі коштів.



"Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності… Ми передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину найкращим чином", - йдеться у листі.



Зібрані у Польщі 22,5 млн злотих за погодженням з українською та турецькою сторонами будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українському суспільству, яке зазнає страшних жертв.



Сєраковський додав: оскільки кампанія зібрала навіть більше, ніж планувала, тобто з надлишком 1 800 000 злотих (плюс виручка від аукціону), то ці кошти будуть перераховані на рахунок фонду Збройних сил України у Національному банку України.



До кінця тижня, коли збір буде остаточно закрито, ця сума може ще збільшитися.



"Підсумовуючи: загалом наша фінансова допомога Україні становить близько 50 млн злотих (10,6 млн доларів США)", - додав Сєраковський.



Нагадаємо, акцію зі збору коштів у Польщі на "Байрактар" для України анонсували 28 червня. Кошти планували зібрати за місяць, але впорались швидше.



У Польщі надихнулись успішними зборами на безпілотники у Литві та Україні. Як "литовський" безпілотник, так і три "українські" "Байрактари", на які вдалось зібрати кошти благодійників, компанія Baykar вирішила передати Збройним силам України безкоштовно.

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