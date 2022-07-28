Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який збирали поляки

Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який збирали поляки
Турецька компанія Baykar передасть безкоштовно "польський" безпілотник "Байрактар" Україні, а зібрані у Польщі кошти на нього буде витрачено на гуманітарні цілі.

Про це розповів ініціатор збору коштів у Польщі, журналіст Славомір Сєраковський, пише "Європейська правда".

Сєраковський опублікував лист від ради директорів компанії Baykar, у якому та висловила своє захоплення участю сотень тисяч поляків у зборі коштів.

"Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності… Ми передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину найкращим чином", - йдеться у листі.

Зібрані у Польщі 22,5 млн злотих за погодженням з українською та турецькою сторонами будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українському суспільству, яке зазнає страшних жертв.

Сєраковський додав: оскільки кампанія зібрала навіть більше, ніж планувала, тобто з надлишком 1 800 000 злотих (плюс виручка від аукціону), то ці кошти будуть перераховані на рахунок фонду Збройних сил України у Національному банку України.

До кінця тижня, коли збір буде остаточно закрито, ця сума може ще збільшитися.

"Підсумовуючи: загалом наша фінансова допомога Україні становить близько 50 млн злотих (10,6 млн доларів США)", - додав Сєраковський.

Нагадаємо, акцію зі збору коштів у Польщі на "Байрактар" для України анонсували 28 червня. Кошти планували зібрати за місяць, але впорались швидше.

У Польщі надихнулись успішними зборами на безпілотники у Литві та Україні. Як "литовський" безпілотник, так і три "українські" "Байрактари", на які вдалось зібрати кошти благодійників, компанія Baykar вирішила передати Збройним силам України безкоштовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Baykar, безпілотник, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому
Сьогодні, 12:52
Удар по Київщині: росіяни поцілили у військову частину, є руйнування
Сьогодні, 12:30
Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який збирали поляки
Сьогодні, 12:07
На Волині сержант поліції на смерть збив двох правоохоронців: деталі ДТП
Сьогодні, 11:57
На Волині внаслідок ДТП загинув поліцейський
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
У Польщі зібрали майже 20 мільйонів злотих на Bayraktar для українців У Польщі зібрали майже 20 мільйонів злотих на Bayraktar для українців
22 липень, 19:33
Польща профінансує облаштування бомбосховищ на Волині Польща профінансує облаштування бомбосховищ на Волині
22 липень, 16:29
Польща спростила отримання «карти поляка» для українців Польща спростила отримання «карти поляка» для українців
20 липень, 13:20
Польща виділятиме дешеве житло для біженців з України Польща виділятиме дешеве житло для біженців з України
11 липень, 12:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ми що несповна розуму відмовлятися від цих надходжень у війну»: Гетманцев заперечив повернення безкоштовного розмитнення авто
Сьогодні, 13:10
 0
Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому
Сьогодні, 12:52
 0
Удар по Київщині: росіяни поцілили у військову частину, є руйнування
Сьогодні, 12:30
 0
Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який збирали поляки
Сьогодні, 12:07
 0
На Волині сержант поліції на смерть збив двох правоохоронців: деталі ДТП
Сьогодні, 11:57
 0
Медіа
відео
1/8