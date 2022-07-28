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Удар по Київщині: росіяни поцілили у військову частину, є руйнування

Удар по Київщині: росіяни поцілили у військову частину, є руйнування
У Київській області російські війська завдали удару по військовій частині, є руйнування.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 28 липня, відповідаючи на запитання журналістів, пише Українська правда.

"Близько 5 години ранку противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами "Калібр" по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області.

На даний час є інфомація що одна будівля зруйнована і дві – пошкоджено. Окрім того, одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар'єром", - йдеться в повідомленні.

За словами Громова, противник завдав удару з акваторії Чорного моря – з району миса Фіолент.

Стосовно Чернігівської області представник Генштабу уточнив, що 5.25 по 6.30 населений пункт Гончарівське зазнав обстрілів із реактивних систем залпового вогню (близько 20 снарядів по позиціях ЗСУ). Пуски були здійснені з населеного пункту Зябрівка Республіки Білорусь.

"Є втрати в нашому особовому складі, вони уточнюються", - додав Громов.

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Теги: Росія, Україна, війна
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