50-річного чоловіка з Волині судитимуть через ухилення від призову

Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 50-річним жителем села Мовники Володимирського району ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За інформацією прокуратури, чоловік, перебуваючи на обліку як військовозобов’язаний, за результатами медичного огляду, проведеного військово-лікарською комісією, був визнаний придатним до військової служби та отримав повістку про необхідність прибуття для відправки у військо.«У визначений день, 5 липня 2022 року, попри те, що підстав для відстрочки чи звільнення від призову волинянин не мав та був ознайомлений про кримінальну відповідальність за ухилення від призову, він не прибув для відправки у складі команди для проходження служби, відтак невдовзі постане перед судом», - йдеться у повідомленні прокуратури.